Mundo Venezuela

“Maduro fue capturado”: Trump afirma que Estados Unidos ejecutó operación con ataque a gran escala en Venezuela

Por Michel Nahas Miranda

03.01.2026 / 06:27

{alt}

El mandatario norteamericano anunció que entregará más antecedentes en una conferencia de prensa programada para las 11:00 horas en Mar-a-Lago.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país llevó a cabo “un ataque a gran escala” contra Venezuela y que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país.

La afirmación fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde escribió de forma textual: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto a su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Se entregarán más detalles posteriormente”.

En el mismo mensaje, Trump anunció que entregará más antecedentes en una conferencia de prensa programada para las 11:00 horas en Mar-a-Lago.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial independiente por parte del Gobierno de Estados Unidos, del Gobierno de Venezuela ni de organismos internacionales que respalde la captura de Maduro ni la ejecución de un ataque militar de las características descritas en la publicación.

Tampoco se han emitido comunicados desde Caracas que confirmen la salida del mandatario del país, ni pronunciamientos oficiales desde Washington que ratifiquen la veracidad de la declaración difundida por el presidente estadounidense.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo “Criminal agresión”: Vladimir Padrino López acusa los ataques de Estados Unidos y no se refiere a eventual captura de Nicolás Maduro
Irán condena ataque de EE.UU. a Venezuela y llama a comunidad internacional a detenerlo
Imágenes verificadas: Los registros que ha dejado en Venezuela el ataque de Estados Unidos
"Maduro fue capturado": Trump afirma que Estados Unidos ejecutó operación con ataque a gran escala en Venezuela
Cuba demanda "urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela"
🔴 EN VIVO | Reportan explosiones en Caracas, Venezuela, en medio de tensiones con Estados Unidos