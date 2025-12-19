Mundo estados unidos

Donald Trump asegura que no descarta una guerra con Venezuela

Por Alejandra Jaramillo, CNN

19.12.2025 / 16:59

La declaración surge tras los ataques de Estados Unidos contra presuntos barcos cargados de drogas, que habrían dejado al menos 104 personas fallecidas, y en medio de las medidas que el mandatario ha anunciado contra los petroleros sancionados que entran y salen del país caribeño.

(CNN) – El Presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, lo que indica cómo sigue la escalada en medio de la presión militar y económica sobre el líder del país.

No lo descarto, no”, declaró Trump en una entrevista telefónica con NBC News publicada este viernes.

La respuesta de Trump se produce después de que al menos 104 personas hayan muerto en ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas, lo que intensifica la campaña contra Venezuela, a la que el presidente ahora culpa de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses.

Al ser consultado por NBC News sobre si tales acciones podrían conducir a una guerra, Trump respondió inicialmente: “No hablo de eso”.

El martes, Trump anunció que ordenaría un “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas del país la semana pasada.

Trump afirmó durante la entrevista que habrá más incautaciones de petroleros en el futuro. Al preguntársele sobre el momento oportuno, respondió: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, terminarán navegando a uno de nuestros puertos

El presidente también se negó a decir si derrocar al presidente Nicolás Maduro era su objetivo final, pero afirmó que el presidente de Venezuela “sabe exactamente” lo que quiere y añadió: “Él lo sabe mejor que nadie”.

Esto ocurre mientras las fuerzas estadounidenses también realizaron ayer ataques contra dos presuntos barcos narcotraficantes en el océano Pacífico oriental, en los que murieron cinco personas, según el Comando Sur de EE.UU.

