Donald Trump anuncia que suspenderá permanentemente la migración desde “todos los países del Tercer Mundo” hacia Estados Unidos

28.11.2025 / 11:03

El término “países del Tercer Mundo”, usado por algunos para definir a las naciones en desarrollo, ha sido empleado continuamente por el mandatario estadounidense como parte de su retórica antinmigratoria.

(CNN) — Este jueves, el presidente Donald Trump anunció que su administración trabajará para “pausar permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

No está claro a qué naciones se refería Trump. El término “países del Tercer Mundo”, usado por algunos para definir a las naciones en desarrollo, ha sido empleado repetidamente por Trump como parte de su retórica antinmigratoria.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Estado y la Casa Blanca para obtener más claridad.

“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Sleepy Joe Biden’s Autopen, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país”, escribió Trump en una extensa publicación nocturna en Truth Social.

Los comentarios se producen después de que un ciudadano afgano fuera identificado como sospechoso del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en un ataque que ha añadido combustible a la represión inmigratoria de Trump.

“A pesar de que hemos progresado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos”, escribió.

En una serie de publicaciones en Truth Social, Trump criticó múltiples aspectos de la política de inmigración de Estados Unidos y a quienes apoyan a los refugiados que viven en el país.

Trump también manifestó que pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los “no ciudadanos” y “desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una importante reducción de las poblaciones ilegales y disruptivas”, afirmó el presidente de EE.UU.

