Donald Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% por un posible acuerdo con China

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con imponer un arancel del 100% a todos los bienes canadienses si el país firma un acuerdo comercial con China.

“Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, declaró el mandatario en su red social Truth Social.

La advertencia y la respuesta canadiense

Trump advirtió al primer ministro Mark Carney que “China se tragará a Canadá, la devorará por completo”, argumentando que un pacto convertiría al país en un punto de entrada para productos chinos hacia EE.UU. Esta declaración se produce días después de que, en el Foro Económico Mundial, afirmara que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Frente a la advertencia, Carney respondió que los canadienses son los “dueños” en su hogar y que su nación puede mostrar al mundo que no es necesario ceder ante tendencias autocráticas. El intercambio tensa las relaciones entre ambos países, socios comerciales clave en el marco del T-MEC.