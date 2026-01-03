“No podemos correr el riesgo”: Donald Trump afirma que Estados Unidos administrará Venezuela “hasta asegurar una transición pacífica”

El presidente estadounidense sostuvo que Washington asumirá el control temporal de Venezuela para garantizar una transición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país administrará Venezuela de manera temporal con el objetivo de asegurar una transición pacífica, durante la reunión reunión que comenzó con cerca de 30 minutos de retraso en Mar-a-Lago.

“Vamos a administrar el país hasta asegurar una transición pacífica. No podemos correr el riesgo de que alguien tome el poder en Venezuela”, señaló Trump, sin entregar detalles sobre el marco jurídico, la duración ni los mecanismos concretos de esa eventual administración.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensión internacional tras el ataque de Estados Unidos y versiones difundidas por el propio Trump sobre la captura de Nicolás Maduro.

En desarrollo…