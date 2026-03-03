Donald Trump advierte que cortará comercio con España tras negativa a que EE.UU. utilice sus bases militares

En una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente Donald Trump señaló que cortarán todo comercio con España debido a su negativa a utilizar sus bases militares y por su bajo aporte económico a la OTAN, en comparación con otros países miembros de la alianza.

(CNN) – En su reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Donald Trump abordó los compromisos de gasto de la OTAN y, en particular, su frustración con el gasto en defensa del Gobierno de España.

“Todos los países europeos, a petición mía, pagaron el 5 %, como deberían estar haciendo. Y todo el mundo se mostró entusiasmado, Alemania, todo el mundo. Y España no lo hizo”, declaró Trump.

El pasado junio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la propuesta de la OTAN de que sus miembros aumentaran su gasto en defensa al 5 % del producto interior bruto para 2035, más del doble del objetivo original del 2 %. Sánchez dijo que no era razonable y la definió como “contraproducente” en aquel momento.

“Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, continuó Trump. En 2025, Estados Unidos intercambió bienes con España por valor de US$ 47.500 millones, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Estados Unidos exportó US$ 4.600 millones más a España de lo que importó, lo que significa que la amenaza comercial de Trump podría perjudicar más a las empresas estadounidenses que a las españolas.

“Y ahora España ha dicho que no podemos usar sus bases”, declaró Trump, en referencia a sus recientes solicitudes de usar las bases de sus aliados en Medio Oriente para lanzar nuevos ataques contra Irán. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente excepcional”, añadió.

Sentado junto a Trump en el Despacho Oval, el canciller alemán, Friedrich Merz, añadió sobre el aumento del gasto de la OTAN: “Como dijo el presidente, es correcto, España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos tratando de convencerlos de que esto forma parte de nuestra seguridad común”.

La respuesta de España

Poco después de las declaraciones de Trump, España respondió.

En un comunicado, el gobierno de Pedro Sánchez defendió el papel del país como miembro de la OTAN, donde dijo que “cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo”. Además, aseguró que es “un socio confiable” para 195 países, incluyendo a Estados Unidos.

Para España, si el gobierno de Donald Trump quiere revisar la relación comercial, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU.”.

“Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro”, dijo el gobierno español.

El comunicado agregó que “la voluntad del Gobierno de España es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países, desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional. Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas”.

Con información de Pau Mosquera.