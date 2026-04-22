Diputada panameña rechaza eventual llegada de Ricardo Rincón como embajador de Chile: “Esperamos que su postulación sea retirada”

La legisladora panameña llevó el tema al debate público durante una sesión, cuestionando directamente la idoneidad del exdiputado chileno.

Las críticas a una eventual designación diplomática de Chile en Panamá surgieron desde el propio Congreso de ese país, donde la diputada Paulette Thomas expresó su rechazo ante los rumores que vinculan al exparlamentario Ricardo Rincón, hermano de la actual ministra de Energía, Ximena Rincón, con el cargo de embajador.

Aunque el gobierno no ha confirmado oficialmente el nombramiento —que comenzó a circular tras una publicación de La Tercera el pasado 10 de abril—, la legisladora panameña llevó el tema al debate público durante una sesión, cuestionando directamente la idoneidad del exdiputado.

“Panamá no necesita un agresor más”, afirmó Thomas, haciendo referencia a denuncias presentadas en 2002 por la expareja de Rincón por agresiones verbales y psicológicas.

En esa línea, insistió en que su país no debiera recibir a una figura con ese tipo de antecedentes y llamó a frenar cualquier avance en esa dirección.

“Esperamos que su postulación sea retirada. Debemos romper el silencio frente a los agresores”, sostuvo, enfatizando que este tipo de decisiones también tienen un impacto simbólico en la lucha contra la violencia.