Díaz-Canel responde a EE.UU. por aranceles a países que suministren petróleo a la isla: “Trump pretende asfixiar la economía cubana”

(CNN Español) —El Gobierno de Cuba rechazó el jueves la amenaza del Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, publicó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

“EE.UU. recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”, dijo en el mensaje. “Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo”, señaló el canciller.

Este viernes, en un nuevo mensaje en X, Rodríguez hizo alusión a la amenaza arancelaria de Trump e indicó que la situación representa “una amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de Estados Unidos.

La amenaza de EE.UU., señaló Rodríguez, no solo es para Cuba, sino para “la política exterior de todos los países, para la paz y la seguridad internacionales y para la supervivencia de la humanidad”. Por estos motivos, agregó el canciller, Cuba “declara una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza”.

No está claro qué significa declarar “emergencia internacional” en este caso. Sin embargo, la declaración del canciller cubano parece utilizar el vocabulario legal de EE.UU. como parte de su condena a la decisión de Trump. En el decreto de Trump del jueves, en el que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo “directa o indirectamente” a Cuba, el mandatario estadounidense se basó, en parte, en una declaración de emergencia nacional y así proteger los intereses de Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también criticó la medida de Trump desde su cuenta de X.

“Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”, dice la publicación.

“¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple ‘embargo en el comercio bilateral’?”, añade el mandatario. Y concluye: “Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

El jueves, Trump firmó un decreto que determina que los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba serán sancionados con aranceles, argumentando que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”.

Cuba se enfrenta a una creciente presión desde la captura del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

Venezuela ha sido históricamente un importante proveedor de petróleo para la isla, lo que se vio paralizado con el derrocamiento de Maduro. Ante la nueva amenaza arancelaria de EE.UU., el Gobierno venezolano, que se ha alineado con la administración de Trump en materia energética tras la caída de Maduro, rechazó el decreto del presidente de EE.UU. y dijo que se trata de una “violación del derecho internacional”.

“Cualquier medida que limite o condicione el intercambio de bienes y servicios, así como la libertad de los Estados para decidir soberanamente sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global. El libre comercio es un principio medular de las relaciones económicas internacionales entre Estados soberanos, y no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción que impida el libre intercambio de bienes y servicios”, detalló el Gobierno de Venezuela en un comunicado.

México es otro crucial aportante de petróleo para Cuba: en 2025 proveyó el 44 % del petróleo que la isla recibió desde el exterior. Sin embargo, también ese país parece atravesar un momento de tensión respecto a los envíos de petróleo a Cuba. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que pedirán a EE.UU. conocer los alcances de la medida arancelaria de Trump al tiempo que busca alternativas para ayudar a Cuba.

Previamente el martes, ante reportes de una supuesta suspensión de los envíos de petróleo, Sheinbaum dijo que estos envíos desde territorio mexicano son “una decisión soberana” a cargo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, no aclaró si estas exportaciones se mantendrán o no.

Por Sol Amaya, CNN en Español.