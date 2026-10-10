Después del 7 de octubre: cómo se protege a la comunidad judía en Estados Unidos

El aumento de los incidentes antisemitas tras el ataque de Hamás contra Israel reforzó la atención sobre la seguridad de sinagogas, escuelas y universidades. La respuesta combina coordinación policial, intercambio de información y capacitación de voluntarios.

Después del 7 de octubre de 2023, los registros de antisemitismo en Estados Unidos alcanzaron niveles superiores a los de años anteriores. Según la Liga Antidifamación (ADL), en 2025 se contabilizaron 6.274 incidentes de hostigamiento, vandalismo y agresiones físicas: un promedio de 17 diarios, frente a ocho entre 2020 y 2022.

Aunque el total cayó un 33% respecto del récord de 9.354 incidentes de 2024, las agresiones físicas alcanzaron su máximo histórico en 2025. Las cifras corresponden al monitoreo de ADL y no equivalen exclusivamente a delitos acreditados judicialmente.

Coordinación entre organizaciones y policías

Secure Community Network (SCN) funciona como enlace entre las comunidades judías y las autoridades federales, estatales y locales. Comparte información sobre amenazas y coordina protocolos de respuesta con las fuerzas de seguridad, incluido el FBI.

Community Security Service (CSS), por su parte, capacita a voluntarios para identificar actividades sospechosas y responder ante situaciones de riesgo en instituciones y eventos judíos. Sus equipos complementan el trabajo de la policía y la seguridad privada. En Miami-Dade, mantiene una alianza con la Federación Judía local para desarrollar capacitaciones e intercambiar información de seguridad.

Las medidas en FIU

En Florida International University (FIU), la respuesta incluye canales de denuncia, intervención de la policía universitaria y coordinación con otras agencias. En marzo de 2026, la institución informó que investigaba mensajes racistas y antisemitas de un chat junto con autoridades locales, estatales y federales.

La universidad también documentó medidas como exigir que las protestas se realizaran antes del anochecer y recordar los límites entre la expresión protegida y las conductas de hostigamiento. A ello se suman actividades educativas sobre el Holocausto y apoyo a estudiantes judíos a través de organizaciones como Hillel.

La protección combina así el trabajo de las autoridades con la participación de la propia comunidad judía. Organizaciones como SCN y CSS aportan información y voluntarios capacitados para complementar la seguridad policial en sinagogas, escuelas y actividades comunitarias.