Despiden a locutor australiano que dijo preferir “clavarse un clavo el pene” antes que ver fútbol femenino

(EFE) — Un locutor de una de las mayores cadenas de radio de Australia fue despedido este miércoles tras decir que “preferiría clavarse un clavo en el pene” antes que ver un partido de la selección femenina de fútbol del país austral.

Así se expresó Marty Sheargold en un programa de la emisora Triple M en la tarde del lunes, en alusión a la posibilidad de ver jugar al conjunto femenino nacional de fútbol en la Copa Asiática el año próximo, que se celebrará en Australia.

Sheargold, que suele presentar programas de comedia, entró en antena en un boletín de deportes para comentar la derrota de las futbolistas australianas ante Estados Unidos durante la fase de grupo de la Copa SheBelieves, que se celebra en la nación norteamericana.

El locutor dijo que el partido fue aburrido y que las jugadoras le recordaban a “chicas de décimo curso”, en referencia a equipos de niñas de entre 14 y 15 años.

Football Australia, el organismo rector del fútbol en esta nación, expresó hoy su “profunda decepción por los comentarios inaceptables” del presentador.

“Estos comentarios no solo menosprecian los extraordinarios logros y contribuciones de nuestra selección nacional de fútbol femenino, sino que además no reconocen el profundo impacto que han tenido en el deporte y la sociedad australiana”, subraya la federación.

Australia organizó junto a Nueva Zelandia el Mundial de fútbol femenino de 2023, descrito como una de las citas más exitosas para el desarrollo del deporte femenino y donde las Matildas, como se conoce a la selección australiana, llegaron a semifinales, mientras las españolas se proclamaron ganadoras.

La emisora, por su parte, emitió hoy un comunicado de disculpa para precisar que las palabras de Sheargold “no coinciden con las opiniones y valores” del canal, que mantiene su compromiso con el deporte femenino.

En el mismo comunicado, el locutor se excusó al decir que: “cualquier comedia, incluida la mía, puede fallar a veces, y puedo entender por qué la gente puede haberse sentido ofendida por mis comentarios sobre las Matildas. Me disculpo sinceramente”.

Sheargold tenía previsto presentar esta tarde un programa, pero finalmente el conglomerado al que pertenece la emisora y el locutor anunciaron que “acordaron mutuamente separar sus caminos”.

“Comprendo plenamente la gravedad de mis comentarios. Quiero pedir disculpas sinceras a las Matildas”, remarcó el locutor.

Football Australia is deeply disappointed by the unacceptable comments made by Marty Sheargold on Triple M regarding the CommBank Matildas.

— CommBank Matildas (@TheMatildas) February 26, 2025