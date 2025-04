¿Derrota para Trump? Siete conclusiones de las elecciones en Wisconsin y Florida en Estados Unidos

(CNN En Español – CNN Chile) — Los votantes de Wisconsin entregaron este martes a los demócratas su mayor apoyo desde que el presidente Donald Trump regresó al poder, otorgando a los progresistas una mayoría en la Corte Suprema estatal y desafiando el esfuerzo récord de Elon Musk para apoyar a un acólito conservador de Trump.

La progresista Susan Crawford derrotó al conservador Brad Schimel, ganando un mandato de 10 años y mantiene la mayoría liberal de 4-3 en la Corte Suprema en un estado amargamente dividido entre un gobernador demócrata y una legislatura republicana, donde la Corte Suprema nominalmente no partidista a menudo ha funcionado como un tercer cuerpo partidista de desempate.

La contienda fue un examen temprano, pero útil, del electorado en uno de los estados clave del país más de dos meses después del segundo mandato de Trump.

La victoria de Crawford también se enmarca en un panorama más amplio de avances demócratas en el reducido número de contiendas celebradas desde que Trump asumió el cargo. Este martes, los republicanos conservaron dos escaños en la Cámara de Representantes en distritos de Florida, pero vieron cómo se reducían significativamente los amplios márgenes que habían ganado allí en noviembre. Una semana antes, un candidato demócrata logró una victoria sorpresiva en un escaño del Senado estatal de Pensilvania en una zona de suburbios y comunidades agrícolas de tendencia republicana.

Las elecciones más importantes que quedan en el calendario de 2025 se celebrarán en noviembre, cuando Virginia y Nueva Jersey elijan nuevos gobernadores.

Aquí hay siete conclusiones de las elecciones del martes en Wisconsin y Florida:

Los votantes de Wisconsin rechazaron a Trump

Las apuestas ya eran altas, con el control de la Corte Suprema en un campo de batalla presidencial crítico en juego en Wisconsin.

Ninguno estaba en la boleta, pero los votantes del estado estaban evaluando a Trump (quien ganó Wisconsin en 2016, lo perdió en 2020 y lo ganó nuevamente en 2024, todo por márgenes estrechos), a Musk y su desempeño hasta ahora.

Pero la contienda adquirió importancia nacional cuando Trump respaldó a Schimel, el candidato conservador, y Musk, el multimillonario tecnológico convertido en asesor de la Casa Blanca, invirtió decenas de millones de dólares en la carrera y viajó al estado él mismo.

“Nunca podría haber imaginado que estaría enfrentándome al hombre más rico del mundo por la justicia en Wisconsin. Y ganamos”, dijo Crawford en su fiesta de victoria.

El resultado seguramente elevará los ánimos de los demócratas que están fuera del poder y divididos ideológicamente después de las derrotas de noviembre. También es una señal ominosa para los republicanos que están entrando en un ciclo de elecciones de mitad de período sin Trump en la boleta, y uno que llega antes de que se sientan completamente los efectos de la gestión de la economía por parte de Trump, incluidos los aranceles.

Los millones de Musk

Con la ayuda de los millones de Musk, junto con inyecciones de efectivo de multimillonarios de ambos partidos, la carrera en Wisconsin se convirtió rápidamente en la contienda judicial más cara en la historia de EE.UU. mientras ambos partidos luchaban por el control de la mayoría de la corte en un estado clave.

Pero los votantes de Wisconsin votaron en contra de Schimel, el candidato preferido por Trump y Musk.

Crawford y sus aliados trabajaron para convertir la elección en un referendo sobre Trump y Musk, en particular. El multimillonario tecnológico, junto con grupos afines, invirtió alrededor de US$ 20 millones en la contienda y se ubicó en el centro de la elección con una aparición –con un gorro de queso de espuma incluido– en un mitin el domingo en Green Bay, al que el propio Schimel no asistió.

Trump respaldó a Schimel en las últimas semanas de las campañas, pero no hizo campaña en su nombre, y el resultado subrayó el desafío que enfrentaron los republicanos para persuadir a los votantes que respaldaron al presidente hace menos de cinco meses para que volvieran a participar en una elección judicial en la que él no estaba en la boleta.

“Hay alrededor de 200.000 votantes que optaron por Donald Trump el noviembre pasado, que simplemente no votan históricamente en las elecciones de primavera”, dijo Scott Walker, el exgobernador republicano del estado, en CNN después de que la carrera se decidiera a favor de Crawford este martes por la noche.

Con la victoria de Crawford, los progresistas mantendrán su ventaja de 4-3 en la Corte Suprema y tendrán la última palabra sobre temas clave que se avecinan ante los jueces, que van desde el aborto hasta las reglas de votación y, potencialmente, el rediseño de los mapas del Congreso que actualmente dan a los republicanos en el estado 6 de los 8 escaños de la Cámara.

La apuesta de alto perfil de Musk, y su pérdida, en Wisconsin plantea preguntas sobre la efectividad de su dinero y sello en el futuro mientras trabaja para ayudar a los republicanos el próximo año a intentar contrarrestar la tendencia de que el partido del presidente pierda terreno en las elecciones de mitad de período.

El CEO de Tesla se ha comprometido previamente a enviar US$ 100 millones para apoyar a grupos políticos controlados por Trump, confirmó una fuente familiarizada con los planes. Y recientemente donó directamente a un grupo de miembros republicanos de la Cámara que han expresado su apoyo para acusar a jueces que frustran los movimientos ejecutivos de Trump.

Los demócratas involucrados en las carreras de la Cámara dicen que el papel de Musk, y la controversia que rodea su esfuerzo por recortar el gasto federal como parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, seguirá siendo un enfoque en las elecciones futuras. (Algunos anuncios de grupos pro-Crawford presentaron imágenes de Musk empuñando una motosierra este año en una reunión de activistas conservadores y buscaron vincularlo con recortes a programas que benefician a los pobres y ancianos).

“Es un buen antagonista”, dijo un estratega demócrata involucrado en las carreras de la Cámara sobre Musk. “Trump es un buen antagonista en muchos sentidos, pero al final del día, mucha gente votó por Trump. Nadie votó por Elon Musk y especialmente por el papel desproporcionado que ha desempeñado”.

Wisconsin añade identificación de votantes a la constitución estatal

Un referendo respaldado por el Partido Republicano para consagrar el requisito de identificación de votantes de Wisconsin en la Constitución estatal se aprobó abrumadoramente este martes, incluso cuando los votantes mantuvieron la Corte Suprema del estado en manos de los progresistas.

Los votantes de Wisconsin han estado obligados a presentar una identificación con foto al solicitar una boleta de voto ausente o votar en persona desde 2011. No obstante, el referendo de este martes hará más difícil que cualquier futura mayoría demócrata en el estado derogue esas leyes y proteja el requisito de desafíos legales.

Los partidarios de las leyes de identificación de votantes argumentan que previenen el fraude y mantienen la confianza en la integridad electoral. Los opositores dicen que dificultan que algunos, especialmente los votantes de bajos ingresos y discapacitados, emitan sus votos y han sido utilizados para privar de derechos a las personas. Los demócratas instaron a los votantes a oponerse a la medida, al igual que casi dos decenas de grupos de derechos civiles, incluidas las secciones de Wisconsin de la ACLU y la Liga de Mujeres Votantes.

Pero a pesar de la oposición, las leyes de identificación de votantes son populares en el estado. Una encuesta de febrero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette encontró que el 73% de los votantes de Wisconsin apoyaban agregar el requisito de identificación de votantes a la Constitución estatal.

Wisconsin demuestra que es un estado púrpura

La derrota de Schimel es una vergüenza para Trump, y una aún más costosa para Musk. No obstante, es demasiado pronto para decir qué significa esto para el futuro político de Wisconsin.

Durante años, los demócratas de Wisconsin han trabajado para recuperar el poder después de ser golpeados por el exgobernador republicano Scott Walker. En los últimos años, esos esfuerzos han comenzado a dar frutos.

Dos años después de que Trump rompiera el “muro azul” en 2016, el demócrata Tony Evers derrotó a Walker en 2018. El presidente Joe Biden ganó el estado en 2020, Evers fue reelegido en 2022 y los progresistas ganaron el control de la Corte Suprema estatal en 2023.

Voltear la Corte Suprema estatal envió ondas de choque a través del estado y llevó a nuevos mapas que permitieron a los demócratas voltear un puñado de escaños legislativos estatales el año pasado. Pero no anticipó una ola azul en el estado en 2024: aunque la senadora demócrata Tammy Baldwin ganó la reelección, Trump ganó el estado por un estrecho margen de unos 30.000 votos.

En otras palabras: Wisconsin rechazó a Trump y Musk este martes, pero sigue siendo un estado púrpura.

Incluso la votación de este martes insinuó las opiniones políticas matizadas en el estado. La victoria de Crawford, frente a millones en gastos por parte de Musk y el respaldo de Trump a su oponente, se debió a los mismos votantes que consagraron la identificación de votantes en la Constitución estatal.

Una cosa está clara: los republicanos necesitarán contar con algo más que el apoyo de Trump y el dinero de Musk para tener éxito en el estado en 2026.

Los crecientes márgenes del Partido Republicano

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, las victorias de los republicanos Jimmy Patronis en el Distrito 1 de Florida y Randy Fine en el Distrito 6 significan más margen de maniobra para avanzar en la agenda de Trump.

La mayoría de Johnson en la Cámara es tan estrecha que Trump se vio obligado a retirar su nombramiento de la representante de Nueva York, Elise Stefanik, para embajadora de EE.UU. ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar una elección especial en un distrito sólidamente republicano.

“Tenemos un margen estrecho. No queremos correr riesgos. No queremos experimentar”, dijo Trump la semana pasada.

Las pérdidas en Florida habrían desatado un pánico total en el Capitolio y habrían hecho que la tarea de Johnson de mantener unida a una bancada ideológicamente fracturada fuera aún más difícil.

El Partido Republicano evitó ese desastre potencial. No obstante, los márgenes más pequeños de lo esperado durante las elecciones especiales de este martes por la noche aún podrían dejar nerviosos a los republicanos del Congreso y probablemente sirvan como una llamada de atención para aquellos que representan distritos incluso nominalmente competitivos.

Sobrerendimiento demócrata

Aunque los republicanos ganaron ambas elecciones especiales en Florida y reforzaron la estrecha mayoría de su partido en la Cámara de Representantes, las contiendas se volvieron más competitivas de lo esperado en el tramo hacia el día de las elecciones, con los demócratas recaudando sumas significativas.

Y los resultados de este martes ofrecieron algunas señales de advertencia para el partido. En distritos que Trump ganó por al menos 30 puntos hace menos de cinco meses, ambos contendientes demócratas redujeron esos márgenes aproximadamente a la mitad, según muestran los primeros resultados.

Fine, en el Distrito 6 de Florida, ganó por menos de 14 puntos porcentuales después de ser superado en recaudación 10 a 1 por su oponente demócrata Josh Weil, un maestro.

“Felicitaciones Randy, una gran VICTORIA contra una avalancha de DINERO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social este martes por la noche.

Para los titulares republicanos en escaños en disputa que buscan la reelección el próximo año, los márgenes estrechos en estos distritos profundamente republicanos de Florida podrían servir como una señal de advertencia potencial de un entorno difícil de mitad de período si los demócratas pueden mantener su entusiasmo en oposición a Trump, Musk y la agenda republicana.

La trumpificación de Florida

Un año después de que su pública y contenciosa guerra civil con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, llegara a su fin, Trump dejó en claro una vez más quién controla el Partido Republicano en su estado natal.

Trump dictó el resultado de las contiendas republicanas para reemplazar a Gaetz y Waltz con su apoyo, elevando a dos candidatos, Patronis y Fine, que tenían vínculos vagos con los distritos que representaban. No obstante, ambos obtuvieron una victoria aplastante en sus primarias. A pesar de los resultados más ajustados de lo esperado este martes, ahora cuenta con dos leales en el Congreso que deben su ascenso casi por completo a Trump.

Mientras tanto, DeSantis se negó a respaldar a ambos nominados respaldados por Trump, no movió un dedo para ayudar al Partido Republicano a mantener su mayoría y criticó a Fine como un candidato objetable justo cuando el pánico republicano por la carrera estaba llegando a su punto máximo.

Fine y Patronis ahora migrarán a Washington, donde Trump ha orquestado una toma de control de Florida del Gobierno federal apoyándose en republicanos que hace dos años respaldaron al presidente sobre su gobernador estatal durante las primarias presidenciales republicanas. Su secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, es una exoperadora de DeSantis, al igual que el principal asesor político de la Casa Blanca, James Blair. Trump nombró a Waltz como su asesor de Seguridad Nacional y al exsenador del estado, Marco Rubio, como su secretario de Estado. Cuando fracasó el nombramiento del republicano Gaetz, del Panhandle, para dirigir el Departamento de Justicia, Trump recurrió a la ex fiscal general de Florida, Pam Bondi. Algunos de los principales recaudadores de fondos de Trump son cabilderos de Florida que están aprovechando sus contactos para conseguir una cartera de clientes que buscan influir en la nueva administración.

Públicamente, Trump y DeSantis siguen en buenos términos. Pero el último punto de referencia en su rivalidad en curso llega cuando el presidente ya está buscando dejar su huella en la carrera para gobernador del próximo año en Florida. Trump hizo un respaldo temprano del representante Byron Donalds, incluso cuando la esposa de DeSantis, Casey DeSantis, ha tomado medidas hacia su propia carrera para suceder a su esposo.

Los resultados de este martes dejan claro que la marca Trump se mantiene fuerte entre la base del estado. Los republicanos atribuyeron la participación tardía de Trump al aumento del apoyo a Fine el día de las elecciones, lo que finalmente lo impulsó a la victoria. El demócrata también lo hizo.

“El presidente de Estados Unidos tuvo que interrumpir su agenda”, dijo Weil, “para arrastrar a (Fine) hasta la meta”.