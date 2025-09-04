Departamento de Justicia de EE.UU. estaría considerando limitar derecho a personas trans a tener armas de fuego

Un funcionario de Justicia declaró que el organismo está considerando seriamente si puede usar su autoridad normativa para dar seguimiento a la determinación de Trump de prohibir el servicio militar a las personas transgénero y declarar que las personas transgénero son enfermas mentales y pueden perder sus derechos de la Segunda Enmienda a poseer armas de fuego.

(CNN) – A raíz del tiroteo en la iglesia católica de Minneapolis, altos funcionarios del Departamento de Justicia están considerando propuestas para limitar el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego, según dos funcionarios familiarizados con las discusiones internas.

Las conversaciones, descritas como preliminares por naturaleza, parecen basarse en una idea que ha ganado cierta vigencia en los medios conservadores desde el tiroteo de Minneapolis que mató a dos niños e hirió a 21, la mayoría de ellos niños, en la Iglesia Católica de la Anunciación, un ataque que según la policía fue llevado a cabo por una mujer transgénero de 23 años.

Tal medida representaría una dramática escalada en la lucha de la administración Trump contra los derechos de los estadounidenses transgénero.

El presidente Donald Trump ha emitido una serie de órdenes ejecutivas sobre el tema, incluida una que prohíbe a las personas transgénero servir en el ejército y otra que ordena a las prisiones federales trasladar a los reclusos transgénero a instalaciones que correspondan a su género asignado al nacer.

Además, la idea de restringir el derecho a poseer armas ha sido durante mucho tiempo una línea roja para los conservadores, y muchos legisladores republicanos y grupos defensores de los derechos de armas se oponen a las leyes de bandera roja y otras políticas destinadas a mantener las armas lejos de las personas que padecen problemas de salud mental.

Pero el liderazgo del Departamento de Justicia está considerando seriamente si puede usar su autoridad normativa para dar seguimiento a la determinación de Trump de prohibir el servicio militar a las personas transgénero y declarar que las personas transgénero son enfermas mentales y pueden perder sus derechos de la Segunda Enmienda a poseer armas de fuego, según un funcionario de Justicia.

Otro alto funcionario del Departamento de Justicia advirtió que cualquier propuesta de este tipo, de prosperar, probablemente se enfrentaría a complicaciones legales. Millones de estadounidenses padecen problemas de salud mental y muchos toman medicamentos, pero no representan un peligro para la sociedad y, por lo tanto, no pueden ser vulnerados.

La ley federal exige que un juez declare que una persona es mentalmente “defectuosa” antes de despojarla de su derecho a poseer armas de fuego.

Un portavoz del grupo de defensa GLAAD dijo que el Departamento de Justicia está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio.

“En lugar de soluciones reales, la administración está optando una vez más por convertir en chivos expiatorios a una población pequeña y vulnerable”, declaró el portavoz de GLAAD, señalando que las personas transgénero representan menos del 2% de la población estadounidense, pero tienen cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de delitos. “Todos merecen ser ellos mismos, estar seguros y libres de violencia y discriminación”.

La mayoría de tiroteos no tienen relación con personas trans

La gran mayoría de los ataques masivos en EE. UU. no tienen relación con las personas transgénero. Sin embargo, tras el tiroteo mortal de la semana pasada, algunos aliados conservadores del presidente afirmaron rápidamente que la disforia de género (la angustia y el malestar psicológico que algunas personas sienten cuando existe una diferencia entre su sexo asignado al nacer y su identidad de género) es una enfermedad mental que debería impedir a los ciudadanos comprar armas de fuego.

El objetivo de la posible prohibición, según el funcionario de Justicia, es “garantizar que las personas con enfermedades mentales que sufren disforia de género no puedan obtener armas de fuego mientras se encuentren inestables y enfermas”.

Dado que la disforia de género está incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (DSM), se diagnostica como un trastorno mental. (El DSM es el manual que utilizan los profesionales de la salud como guía autorizada para el diagnóstico de trastornos mentales).

Pero la incongruencia de género (tener una identidad de género distinta a la asignada al nacer) no es lo que convierte la disforia de género en un trastorno mental. Presentar una disforia clínicamente significativa en torno a la incongruencia es lo que la convierte en un trastorno.

El Departamento de Justicia, bajo el mando de la Fiscal General Pam Bondi, ha lanzado una amplia iniciativa para apuntar a la atención de afirmación de género en todo el país, incluyendo el envío de más de 20 citaciones a médicos y clínicas que han proporcionado procedimientos médicos transgénero a menores a principios de este verano.

Una de esas citaciones, hecha pública a través de procedimientos judiciales, exigía que el Hospital de Niños de Filadelfia entregara gran cantidad de información confidencial sobre sus tratamientos, incluidos datos de pacientes como fechas de nacimiento, números de seguro social y direcciones.

Bondi ha abogado previamente por algunas leyes que restringen la tenencia de armas. Como fiscal general de Florida, defendió una ley estatal que aumentó los requisitos de edad para la compra de armas tras el tiroteo en la escuela de Parkland en 2018.

También colaboró ​​en la política para prohibir el uso de culatas de disparo rápido (bump stocks), que permiten convertir un rifle semiautomático en un arma capaz de disparar a una velocidad de cientos de disparos por minuto, durante el primer gobierno de Trump.

Desde entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos ha revocado la prohibición de las culatas de disparo rápido y los legisladores de Florida están presionando para reducir el límite de edad para la compra de armas.