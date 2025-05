“¡No me vuelvas a poner las manos encima!”: El duro cruce de Denzel Washington con un fotógrafo en Cannes

Un incómodo momento protagonizó Denzel Washington durante su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2025, luego de enfrentarse a un fotógrafo que intentó tocarlo para captar una mejor imagen.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando el actor de 70 años, quien se encontraba conversando con A$AP Rocky y el director Spike Lee, fue sujetado del brazo por un paparazzi.

Visiblemente molesto, Washington se zafó del contacto físico y le lanzó una clara advertencia: “¡No me vuelvas a poner las manos encima!”, según registraron varios videos difundidos en redes sociales.

Con el dedo en alto y el gesto serio, el ganador de dos Premios Óscar se dirigió directamente al fotógrafo, quien retrocedió de inmediato ante la reacción del actor.

El episodio se produjo poco antes de que Washington recibiera una Palma de Oro honorífica, en reconocimiento a su trayectoria, durante una de las galas principales del certamen francés.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the “Highest 2 Lowest” red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi

— New York Post (@nypost) May 19, 2025