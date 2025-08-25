“La democracia en EE. UU. está siendo socavada”: Presidente Boric critica control en museos del gobierno de Trump

A través de su cuenta de X, el mandatario criticó duramente la medida, comparándola con una hipotética censura estatal en Chile, asegurando que sería un "escándalo inaceptable".

El Presidente Gabriel Boric cuestionó este lunes las nuevas directrices impulsadas por su homólogo estadounidense Donald Trump hacia los museos del país norteamericano.

A través de su cuenta oficial en X, Boric advirtió que las exigencias de la administración republicana representan un riesgo directo para la democracia en Estados Unidos.

“Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante“, inició diciendo.

En ese sentido, agregó: “Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EE. UU. está siendo socavada día a día“.

El comentario se produce luego de que se revelara que el Gobierno de Trump solicitó al Instituto Smithsonian —una de las instituciones culturales más importantes del país— realizar un “ajuste” en sus contenidos expositivos en un plazo de 120 días.

La petición, que busca modificar el “tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses”, ha generado polémica en el mundo académico y cultural.