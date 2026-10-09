Situación fiscal en Francia: Paul Krugman advierte que el país podría ser “demasiado grande para ser rescatado”

Francia se encuentra atravesando un complejo periodo debido a las masivas protestas estudiantiles (que comenzaron a cesar luego de tres semanas intensas) por falta de financiación a la educación.

A esto se suma la negociación del gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, quien intenta aprobar un ajuste fiscal para reducir el déficit público al 5% del PIB el próximo año, frente al 5,4% en 2026, provocando controversia dentro de las coaliciones de la Asamblea Nacional francesa.

Ante la situación, el economista y premio Nobel Paul Krugman escribió un análisis de la problemática titulado “¿Qué le pasa a Francia?”, en su newsletter en Substack, donde asevera que: “Como segunda economía más grande de la eurozona, Francia podría haber cruzado la línea entre ser demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ser rescatada“.

Según Krugman, “Francia se encuentra en una situación fiscal insostenible” debido en gran parte a la edad temprana de jubilación y a la pérdida de confianza en el país.

Con una deuda pública que superó el 119% del PIB a principios de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE), el gobierno francés se enfrenta a graves problemas debido a sus grandes déficits presupuestarios (por encima del 5% actual), “a pesar de no existir una emergencia como una guerra, una recesión grave o una pandemia que justifique sobrepasar los límites europeos“.

“Francia tiene una población que envejece, lo que significa que los costos de las pensiones crecerán mucho más rápido que los ingresos”, indicó el nobel. El gobierno francés proyecta que este desequilibrio demográfico costará al sistema de pensiones un déficit estructural de más de 5.500 millones de euros el año que viene.

El economista añadió que “la dependencia de Francia del euro hace que sea muy fácil prever cómo esta pérdida de confianza podría convertirse en una grave crisis (…), pero si llegamos a ese extremo, sabemos cómo se desarrollará. Vimos esta película entre 2009 y 2012, primero en Grecia, luego en Portugal, España e Italia.

“En primer lugar, los inversores dejan de comprar bonos de un país de la zona euro, lo que genera el temor de que el gobierno se vea obligado a declararse en quiebra por falta de liquidez para pagar los intereses y el capital de su deuda. El miedo a la quiebra provoca entonces una mayor fuga de capitales, lo que incrementa el temor a la quiebra y a los tipos de interés, y el círculo vicioso se profundiza“, agregó.

Si bien el país actualmente busca disminuir su deuda y el aumento en los diferenciales de los Credit Default Swap (CDS) son alarmantes para Krugman, la probabilidad de que Francia no pague al Banco Central Europeo (BCE) en los próximos cinco años sigue siendo solo del 1,2%, lo que para el nobel es “demasiado bajo“.

Aunque no descarta el peligro porque cuestiona que el BCE pueda o quiera rescatar al país como lo hizo en el pasado con las naciones aledañas, “Francia no puede imprimir euros(…). Y si Francia necesitara un rescate, sería extremadamente costoso. Como segunda economía más grande de la eurozona, Francia podría haber cruzado la línea entre ser demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ser rescatada”.