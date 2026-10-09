BTS en Chile: Metro de Santiago anuncia extensión horaria por conciertos en el Estadio Nacional

Este viernes, Metro de Santiago informó la extensión de su horario a propósito de los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional.

Jimin, V, RM, Jungkook, Jin, Suga y J-Hope pisarán suelo nacional por segunda vez —la primera vez en solitario— como parte de su gira mundial ARIRANG.

Con el objetivo de facilitar el traslado de la fanaticada, los días miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre el Metro funcionará hasta las 00:00 horas en las siguientes estaciones de las líneas 3, 5 y 6:

Estaciones de ingreso: Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble.

Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble. Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Estaciones de salida por Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés.

Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés. Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. Estaciones de combinación: Ñuñoa (L3 y L6) y Ñuble (L5 y L6).

Ñuñoa (L3 y L6) y Ñuble (L5 y L6). Estaciones intermodales de combinación disponibles: Bellavista de la Florida y Franklin.

Además, contará con los Park and Ride, estacionamientos para dejar tu vehículo, ubicados en el Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Egaña.