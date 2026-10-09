Donald Trump confirma acuerdo con Vladímir Putin para importar diésel ruso a Estados Unidos tras llamado con el mandatario ruso

(EFE) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundiales tras una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Acabo de terminar una conversación sumamente exitosa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump añadió que “además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel“.

El presidente vinculó este anuncio a la guerra en Irán y aseguró que, gracias al control total del estrecho de Ormuz y “a este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses —y, de hecho, para todo el mundo— bajarán drásticamente y a gran velocidad”.

Trump considera que es una medida “de gran importancia” y asegura que el objetivo es “lograr precios más bajos para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad”.

El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas.

Los sondeos muestran que territorios tradicionalmente republicanos están apoyando a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadano por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida.

A lo largo de esta semana, Trump ya había apuntado a la posibilidad de una conversación con Putin, aunque en el contexto de obtener información sobre la peste rusa que acabó con la vida de una trabajadora en un laboratorio en Siberia.