Fuerte terremoto sacude Panamá: Revisa los registros del momento

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá este viernes.
El movimiento telúrico comenzó a las 14:56 horas de Chile, según USGS, y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, y los reportes indican que el terremoto se sintió en Ciudad de Panamá, localizada a unos 200 kilómetros del lugar del epicentro.
Hasta el momento no se registra un balance de daño en infraestructura o personas afectadas.
Revisa los registros
Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV
— Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026
LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. https://t.co/7mEF3AJ65b
— Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026
Temblor Panamá 8.0 https://t.co/uTxDdLxJBs
— Noelia Hazim (@HazimNoelia) October 9, 2026
Se registra fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. https://t.co/fb4x71omvX
— Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026
#Atención Un terremoto de magnitud 8.0 se acaba de registrar en Panamá. https://t.co/iYVFfy4lZD
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026
Terremoto en Panamá, así fue en el centro comercial Town Center, confirmen si todos están bien. https://t.co/rSf55u0rnA
— 𝐉𝐨𝐡𝐧𝐝𝐲. (@johndvch_) October 9, 2026
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