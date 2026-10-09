Radio CNN

Fuerte terremoto sacude Panamá: Revisa los registros del momento

Por

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registró un terremoto de magnitud 7,6 en Panamá este viernes.

El movimiento telúrico comenzó a las 14:56 horas de Chile, según USGS, y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, y los reportes indican que el terremoto se sintió en Ciudad de Panamá, localizada a unos 200 kilómetros del lugar del epicentro.

Hasta el momento no se registra un balance de daño en infraestructura o personas afectadas.

Revisa los registros

Lo más leído

Lee también