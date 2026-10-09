“No estamos reaccionando distinto por Las Condes que por otras regiones”: Subsecretario Pavez defiende actuar del Gobierno frente a emergencia

Tras el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes, que dejó a más de 2 mil viviendas afectadas y seis personas heridas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la gestión del Gobierno frente a la emergencia climática y aseguró que “no estamos reaccionando distinto que (…) por otras regiones”.

En conversación con Tele13 Radio, el subsecretario descartó que los tiempos de respuesta se deban a preferencia por sectores sobre otros, sino que respondían a estrategias técnicas dependiendo del lugar.

“Para el gobierno, todas las regiones son igual de importantes. Por razones geográficas, hay respuestas que son más rápidas que otras“, afirmó.

“El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, estuvo en el campamento Ribera del Río el martes para advertir que este evento podía generar crecida del río. En esta emergencia se ha hablado poco de lo que ha pasado en Talagante, donde hay personas albergadas”, añadió.

Al respecto, se refirió a la diferencia de conectividad por parte de algunos sectores y ejemplificó a la comuna de Alto El Carmen en la Región de Atacama, “donde hay población que queda aislada y no llega ni la TV; obviamente, que la percepción de la respuesta es diferente”.

“Por supuesto, no es lo mismo hacer frente a una emergencia con municipios que tienen más capacidades”, sostuvo Pavez.

Además, aseguró que “cuando estuvimos en Antofagasta o Tocopilla y nosotros tenemos que hacer frente a una respuesta, cuando las distancias y la conectividad lo permiten, esa respuesta se genera bien en todas partes”.

En esta misma línea, concluyó que “cuando pasa en Lota, la respuesta es la misma, solo que muchas veces la TV no está ahí. No es que estemos reaccionando de una manera distinta por Las Condes que por otras regiones. Estamos preocupados por lo que pasó en Talagante, Lota, y por lo que podría llegar a pasar en otros lugares. Ya estamos preocupados por el invierno altiplánico en el norte y los incendios forestales en el sur”.