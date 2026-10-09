O’Higgins: Contraloría detectó la entrega irregular de cédulas de identidad a extranjeros en Nancagua

Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que una investigación realizada por el organismo “detectó diversas irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad a extranjeros” en la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

De acuerdo a lo señalado en el Informe N°429 de 2026, uno de los principales hallazgos corresponde a que la entonces oficial civil adjunto de la oficina de Nancagua “tramitó y otorgó cédulas de identidad, aun cuando la documentación adjunta en las solicitudes no era válida por cuanto los documentos correspondían a otra persona o la documentación migratoria no era válida”.

También aseguran que “no pudo verificarse la existencia o la autenticidad de los estampados electrónicos que debían respaldar la situación migratoria utilizada para tramitar las cédulas o que ciertos estampados electrónicos carecían del código QR para su verificación”, contraviniendo sus obligaciones, previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además, se constató la inexistencia de controles adecuados para validar la documentación migratoria presentada por extranjeros.

Por otra parte, también observó que investigaciones disciplinarias anteriores del propio servicio habían finalizado sin determinar responsabilidades, pese a los hallazgos descritos.

Según lo informado, la investigación se centró en los trámites realizados entre noviembre 2021 y diciembre 2022 y algunos períodos posteriores por la oficina de Nancagua.

“La investigación se desarrolló en el contexto de antecedentes judiciales vinculados a una presunta red dedicada a la obtención fraudulenta de documentos de identificación para extranjeros y contempló el estudio de 50 de los 136 documentos entregados a extranjeros en dicha sede del SRCel”, según afirma CGR.

Desde Contraloría informan que instruirán un procedimiento disciplinario, “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas”.

Junto con ello, se enviará una copia del informe al Ministerio Público, “para los fines que resulten pertinentes”.