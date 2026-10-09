Alcalde Desbordes defiende la adopción de Morocho en la Municipalidad de Santiago tras críticas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió este viernes la adopción de “Morocho”, el perro que protagonizó un mediático rescate en el río Mapocho, por parte del municipio.

El jueves, el jefe comunal confirmó a T13 la adopción de Morocho en la municipalidad, concretamente en la Dirección de Seguridad, convirtiéndose así en un funcionario municipal.

La noticia despertó distintas críticas en redes sociales, principalmente de la Fundación Todos Somos Cholita, la cual aseguró que el perrito ya contaba con una familia postulante para su adopción.

Tras ello, el edil manifestó respetar las diferentes reacciones que provocó la adopción de “Morocho”, pero argumentó que el can recibirá por parte de los funcionarios el mismo cariño que recibiría de una familia.

En esa línea, mencionó el ejemplo del perro Rocky, sobre el cual explicó que recibió mucho “amor y cariño”. “Después de muerto Rocky, se le hizo un lugar de recuerdo precioso. La gente de la Dirección de Seguridad dice: ‘Bueno, ya no tenemos a Rocky, ¿por qué no podemos tener a Morocho, que va a tener todo el cariño del mundo?'”, señaló.

De esa forma, el alcalde sostuvo que “no es cierto que el no estar en una familia con una mamá, papá y dos hijos sea la única forma para que un perrito o un gato reciban cariño o amor”.

Aseguró que “Morocho va a estar en buenas condiciones, va a ser querido, cuidado, bien alimentado, con veterinarios permanentemente atentos a él”.

Además, enfatizó que “Morocho nos puede ayudar. No va a ser un perro policial, no va a ser un perro de trabajo ni nada, pero sí puede ser un buen ejemplo de lo que pasa con los perritos cuando están abandonados en la vía pública, qué pasa con la necesidad de tener tenencia responsable de animales”.

“Así que respeto la opinión en contrario. Las organizaciones que han estado tan interesadas tienen derecho a opinar, pero no son las que resuelven”, cerró.