Condenan a 20 años a sujeto que torturó adolescentes a través de Discord en Francia

(EFE) —Un hombre de 29 años de origen indio fue condenado este viernes a 20 años de cárcel por haber sometido a adolescentes de varios países a torturas, abusos sexuales y extorsiones a través de Discord, una plataforma que millones de jóvenes utilizan a diario para comunicarse.

Rohan Rane, que se define como masculinista y fascista, daba las órdenes a las adolescentes desde su habitación de Antibes, en el sur de Francia, y las obligaba a realizar actos sexuales y las incitaba a mutilarse y torturarse.

Tras cinco días de vistas a puerta cerrada, el Tribunal de lo Criminal de París condenó a Rohan Rane por una serie de delitos, entre ellos extorsión en banda organizada, con las circunstancias agravantes de actos de tortura y barbarie cometidos, en particular, contra menores de edad. La Fiscalía había solicitado una pena de 30 años de prisión.

La investigación comenzó en Estados Unidos —donde también será juzgado una vez que purgue su pena en Francia— a partir de un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una organización dedicada a la protección de menores, después de que Google detectara una imagen en la que aparecía una niña, que decía tener 12 años, con cruces gamadas y el nombre Rohan dibujados sobre la piel, según explicó Le Monde.

Ese aviso desencadenó una investigación internacional en la que participaron servicios policiales franceses, estadounidenses, canadienses, británicos, australianos y neozelandeses, además de Europol, y que, según el rotativo, permitió localizar a una veintena de víctimas.

Rane buscaba chicas vulnerables en los foros donde hablaban de sus problemas, se ganaba su confianza, conseguía fotos íntimas y datos personales y después convertía esa información en un mecanismo de control.

Rane no actuaba necesariamente solo. Los investigadores descubrieron en Discord un grupo denominado CVLT, cuyos integrantes compartían contenidos racistas, antisemitas, neonazis y de odio hacia las mujeres y la comunidad LGBT+, según Le Monde.

Según la acusación, Rane administraba el grupo de esta comunidad en Discord y era su principal responsable durante algunas de las sesiones.

Este caso se produce en un contexto de aumento de la violencia contra menores en Discord. Según la asociación e-Enfance, que gestiona el teléfono 3018 de ayuda a menores, en los primeros seis meses de este año han recibido 138 denuncias relacionadas con la plataforma, triplicando las registradas en todo 2025, por casos que incluyen explotación y extorsión sexual, captación de menores, amenazas de muerte y automutilación.