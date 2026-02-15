Mundo Venezuela

Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Maduro

Por CNN Chile

La mandataria encargada de Venezuela firmó el decreto 5.248 para suprimir y liquidar fundaciones y centros vinculados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, en un proceso que durará 90 días.

(EFE) – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este domingo el cierre de siete entes públicos mediante el decreto 5.248, según informaron medios locales.

La medida incluye la supresión de cuatro organismos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, entre ellos el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz y la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.

Reorganización gubernamental

El decreto también liquida la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), impulsadas por Hugo Chávez, y la Fundación José Félix Ribas, creada en 1986.

La medida busca “adaptar la estructura organizativa a las nuevas directrices” y transfiere algunas competencias a otros ministerios, como la protección de comunidades fronterizas a Cancillería. El proceso de liquidación durará 90 días a cargo de una junta liquidadora.

El partido opositor Primero Justicia calificó la decisión como “el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” y exigió transparencia en el proceso. Los cambios se suman a los numerosos ajustes realizados por Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada.

