Mundo reino unido

Con información de CNN

David Beckham es nombrado caballero por el Rey Carlos III por sus servicios al deporte y a la beneficencia

Por CNN Chile

04.11.2025 / 12:32

{alt}

El exfutbolista expresó que recibir este honor "supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría".

(CNN) – David Beckham ha sido nombrado caballero por el Rey Carlos III, en lo que el exfutbolista británico describió como su “momento de mayor orgullo”.

El excapitán de la selección inglesa de fútbol aceptó el título de caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia este martes en una ceremonia en el Castillo de Windsor, donde también recibieron honores el autor y guionista británico-japonés Kazuo Ishiguro y la estrella del West End y Broadway Elaine Paige.

Beckham fue incluido a principios de este año en la lista de honores del cumpleaños del rey.

“Obviamente, he tenido mucha suerte en mi carrera de haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría”, expresó Beckham a la agencia de noticias británica PA Media después de la ceremonia

“Para ser honesto, un joven del East End de Londres, nacido en Leytonstone, y estar aquí en el Castillo de Windsor, siendo honrado por su majestad el rey, la institución más importante y respetada del mundo, es un momento muy especial”, añadió.

Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria, quien confeccionó el traje que lució para recibir el premio.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Programas completos Vuelco en el caso de Eduardo Cruz-Coke: Detienen al cuñado del fotógrafo encontrado muerto junto a sus dos hijos en La Reina
No es en todas: ¿En qué regiones se renovarán senadores en estas elecciones?
Senador Luciano Cruz-Coke y asesinato de su primo en La Reina: "Siempre pensamos que era imposible que haya matado a sus hijos"
David Beckham es nombrado caballero por el Rey Carlos III por sus servicios al deporte y a la beneficencia
Usuarios en redes sociales reportan caída del servicio de mensajería de WhatsApp Web
Formalizarán a imputado por triple homicidio en La Reina: Es cuñado y tío de las víctimas