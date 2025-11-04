David Beckham es nombrado caballero por el Rey Carlos III por sus servicios al deporte y a la beneficencia

El exfutbolista expresó que recibir este honor "supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría".

(CNN) – David Beckham ha sido nombrado caballero por el Rey Carlos III, en lo que el exfutbolista británico describió como su “momento de mayor orgullo”.

El excapitán de la selección inglesa de fútbol aceptó el título de caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia este martes en una ceremonia en el Castillo de Windsor, donde también recibieron honores el autor y guionista británico-japonés Kazuo Ishiguro y la estrella del West End y Broadway Elaine Paige.

Beckham fue incluido a principios de este año en la lista de honores del cumpleaños del rey.

Arise, Sir David Beckham. ✨ This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

“Obviamente, he tenido mucha suerte en mi carrera de haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría”, expresó Beckham a la agencia de noticias británica PA Media después de la ceremonia

“Para ser honesto, un joven del East End de Londres, nacido en Leytonstone, y estar aquí en el Castillo de Windsor, siendo honrado por su majestad el rey, la institución más importante y respetada del mundo, es un momento muy especial”, añadió.

Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria, quien confeccionó el traje que lució para recibir el premio.