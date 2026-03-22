Cuba sufre nuevo apagón nacional mientras Trump habla de “tomar la isla”

La isla enfrenta su segundo colapso eléctrico en una semana, dejando a más de 10 millones de personas sin suministro. El presidente estadounidense reiteró sus declaraciones sobre una eventual intervención, mientras el gobierno cubano admite que se prepara para "un ataque".

(CNN) – Cuba vivió este sábado su segundo apagón nacional en menos de una semana, luego de que el Sistema Eléctrico Nacional sufriera una “desconexión total”.

La empresa eléctrica estatal había advertido un déficit de potencia de 1.704 megavatios para la noche. La isla aún no se recuperaba del colapso del pasado lunes, ocurrido tras el bloqueo de suministros de combustible desde Venezuela.

Trump endurece su discurso y Cuba se prepara

Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a preguntarse en la Casa Blanca: “¿cuándo tendrá Estados Unidos el honor de tomar Cuba?” , y aseguró que puede hacer “cualquier cosa que quiera” con la isla.

Mientras tanto, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció en un discurso a activistas internacionales que “podría haber un ataque contra Cuba” y que su gobierno se está preparando.

Funcionarios cubanos mantienen contactos con sus pares estadounidenses para negociar el fin del embargo de combustible, pero descartan negociar sobre el sistema político. La crisis energética ha detenido el turismo, paralizado servicios básicos y afectado la producción agrícola.