Cuba proyecta un nuevo máximo de cortes eléctricos con el 72 % del país afectado

(EFE) — La crisis del sistema eléctrico cubano podría alcanzar este domingo un nuevo récord de afectación. Según las proyecciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE), durante el horario de mayor consumo será necesario desconectar hasta el 72 % del territorio nacional de forma simultánea para enfrentar la falta de capacidad de generación.

Las estimaciones de la empresa, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, indican que para el momento de mayor demanda habrá una capacidad disponible de 1.000 megavatios (MW), mientras que el consumo podría llegar a los 3.100 MW. Esto dejaría un déficit de 2.200 MW y una afectación prevista de 2.230 MW, cifra superior a la registrada el pasado viernes, cuando los apagones alcanzaron el 71 % del país.

De acuerdo con el reporte diario de la UNE, las interrupciones del suministro eléctrico se mantuvieron durante toda la jornada anterior y continuaron en la madrugada debido a la insuficiente generación. A ello se suma la salida de servicio, por decimoséptima vez en lo que va del año, de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad generadora de electricidad de Cuba.

Actualmente, diez de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de operación por averías o mantenimiento. Esta fuente aporta alrededor del 40 % de la matriz energética nacional y funciona con petróleo de producción local. Otro 40 % depende de motores de generación alimentados con diésel y fueloil importados, de los cuales 106 están detenidos por falta de combustible. Además, permanecen inactivas dos centrales flotantes y otras dos plantas de generación. El 20 % restante corresponde a la producción mediante gas y energías renovables, especialmente la solar, impulsada recientemente con apoyo chino.

El Gobierno cubano ha descrito la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) como “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”. En algunos sectores de La Habana, los cortes de energía han superado las 20 horas.

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una severa crisis energética que, según el Ejecutivo de La Habana, se ha intensificado desde enero debido al “asedio petrolero” de Estados Unidos, una política que califica de “genocida” y con la que acusa a Washington de estar “asfixiando” a la isla. El país requiere aproximadamente 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales 40.000 proceden de la producción nacional.

Especialistas independientes sostienen que la situación responde a una combinación de infrafinanciación crónica, una infraestructura energética obsoleta y las restricciones al suministro de petróleo. Asimismo, estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico cubano.