Cuba proyecta nuevos apagones con cortes que alcanzarían al 67 % del país este sábado

(EFE) — La crisis del sistema eléctrico cubano continuará este sábado con una afectación prevista de hasta el 67 % del territorio durante la tarde-noche, franja de mayor consumo. De acuerdo con las proyecciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE), la capacidad de generación será de 1.050 megavatios (MW), frente a una demanda estimada de 3.100 MW. Esto dejará un déficit de 2.050 MW y obligará a desconectar aproximadamente 2.080 MW para evitar interrupciones desordenadas del suministro.

El escenario se produce luego de que el viernes se registrara el mayor nivel de cortes eléctricos de la jornada, cuando llegó a quedar sin servicio de manera simultánea el 71 % de la isla. Ante este panorama, el Gobierno cubano ha señalado que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica” y “extremadamente tensa”.

Según la UNE, diez de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de operación debido a averías o labores de mantenimiento. La antigüedad de estas instalaciones, que funcionan desde hace décadas sin las inversiones necesarias y aportan el 40 % de la matriz energética utilizando crudo nacional, ha provocado fallas recurrentes en el sistema.

A este escenario se suma la paralización de motores de generación que operan con diésel y fueloil importados, otra fuente que representa cerca del 40 % del suministro eléctrico. De acuerdo con la información, esta situación responde al asedio petrolero de Estados Unidos, intensificado desde enero y que la ONU ha considerado contrario al derecho internacional. El 20 % restante de la energía del país proviene del gas y de fuentes renovables.

Cuba requiere alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, aunque su producción nacional alcanza solo los 40.000 barriles por día. Además, estimaciones independientes indican que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar la infraestructura eléctrica del país.