Cronología del “criptogate” de Milei: Las claves del caso $LIBRA que comprometen al presidente de Argentina

El derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, respaldada públicamente por Javier Milei, desató una crisis política y judicial en Argentina. Mientras miles de inversores reportan pérdidas millonarias, la oposición exige una investigación y ha presentado denuncias por presunta estafa y asociación ilícita, las cuales han llegado a la justicia estadounidense.

El derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, impulsada por el presidente argentino Javier Milei, desató una serie de denuncias, cuestionamientos y acciones legales que han puesto en jaque a su gobierno.

El inicio del escándalo

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo a $LIBRA, cuyo nombre coincide con su signo zodiacal.

En pocas horas, el valor de la criptomoneda se disparó hasta alcanzar los 5 dólares, con una capitalización de mercado superior a los 4.000 millones de dólares y la participación de cerca de 40.000 inversores.

“La Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina”, expresó el mandatario en su publicación, la cual borró a las pocas horas.

El desplome y el cambio de postura

Sin embargo, el auge fue efímero.

Horas después, la criptomoneda se desplomó tras el retiro de aproximadamente 90 millones de dólares por parte de un pequeño grupo de billeteras digitales, lo que representó más del 80% del dinero en circulación.

Pasada la medianoche, Milei borró su publicación y compartió un nuevo mensaje en el que se desmarcó del proyecto.

“Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y, luego de haberme informado, decidí no seguir dándole difusión”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Para entonces, quienes habían invertido en $LIBRA ya habían perdido casi todo su dinero, y su cotización cayó a 0,00001 dólares.

El gobierno intentó contener la crisis anunciando la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) para esclarecer los hechos y asegurar que no hubo funcionarios involucrados.

Paralelamente, Hayden Mark Davis, fundador de $LIBRA, publicó un video en el que se presentó como asesor de Milei y responsabilizó al gobierno argentino por el colapso de la criptomoneda.

Davis reveló que se había reunido con el presidente el 30 de enero en la Casa Rosada para discutir proyectos de tokenización de activos en Argentina. Además, identificó a Julian Peh, fundador de KIP Protocol, como el “patrocinador principal” de $LIBRA, quien también se reunió con Milei pero el pasado 30 de octubre.

Desde la oposición, la reacción fue inmediata: se presentaron denuncias penales contra Milei por asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Repercusiones internacionales y la respuesta de Milei

El escándalo traspasó fronteras cuando la firma argentina especializada en fraudes financieros “Moyano & Asociados” presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, argumentando que Milei debía ser investigado por su historial de promoción de emprendimientos que resultaron en estafas.

En medio de la presión, el presidente salió a hablar con Todo Noticias (TN) para defenderse.

“No tengo nada que ocultar (…). Yo no lo promocioné, lo difundí”, fue parte de su mensaje para aclarar la crisis.

Asimismo, minimizó el impacto del colapso y desestimó la cifra de inversores afectados.

“Es falso que sean 44.000 personas. Hay que entender que ahí había muchos bots, por lo cual no son 44.000 personas, de ninguna manera. En el mejor de los casos, se trata de 5.000 personas.

Milei fue más allá y relativizó la responsabilidad del gobierno: “Los que entraron ahí lo hicieron de manera voluntaria y sabían muy bien a lo que estaban entrando. Sabían el riesgo al que estaban entrando”.

Revisa la cronología completa a continuación: