Cristina Fernández de Kirchner es operada de urgencia tras ser internada por un cuadro abdominal

La exmandataria argentina fue trasladada de urgencia desde su domicilio en Buenos Aires a un centro asistencial, donde fue sometida a una cirugía laparoscópica, mientras se mantiene a la espera de su evolución médica tras el procedimiento.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue internada de urgencia este sábado en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, luego de presentar un intenso dolor abdominal, lo que motivó un rápido despliegue médico y su posterior traslado a un centro asistencial.

Según informó el diario La Nación, la exmandataria se encontraba en su departamento ubicado en el barrio Constitución, donde actualmente cumple arresto domiciliario, cuando comenzaron las molestias. Tras una primera evaluación realizada por personal de salud en el lugar, se determinó que debía ser derivada a una clínica para realizar estudios más exhaustivos.

Posteriormente, el Sanatorio Otamendi confirmó oficialmente su estado de salud a través de un parte médico, en el que se indicó que “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

En el mismo comunicado, el recinto detalló que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

Hasta el cierre de esta información, no se han entregado nuevas actualizaciones médicas, a la espera de la evolución clínica de la exjefa de Estado argentina tras la intervención quirúrgica.