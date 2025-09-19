CPJ denuncia que 31 periodistas murieron en Yemen tras ataque israelí: El mayor desde Maguindanao

El Comité para la Protección de los Periodistas informó que un bombardeo israelí en Saná dejó 31 reporteros y trabajadores de medios muertos y al menos 22 heridos, calificándolo como el ataque más letal contra la prensa en 16 años.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció que 31 periodistas y trabajadores de medios murieron en un bombardeo israelí del 10 de septiembre en Saná, capital de Yemen. La organización señaló que el ataque golpeó las sedes de los diarios 26 September y Al-Yemen, vinculados al movimiento hutí, y dejó además al menos 22 heridos.

De acuerdo con el informe, las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron haber atacado la Dirección de Orientación Moral, institución que, según el ejército israelí, dirige “esfuerzos propagandísticos y de terror psicológico” del régimen hutí. El CPJ calificó el hecho como “un ataque brutal e injustificado contra personas inocentes cuyo único delito era trabajar en los medios de comunicación”.

La entidad destacó que, por número de víctimas, es el ataque más mortífero contra periodistas desde la masacre de Maguindanao (Filipinas, 2009), cuando fueron asesinados 32 comunicadores. También advirtió que, desde 2016, aproximadamente un sexto de las muertes de periodistas en el mundo se han producido en ataques atribuidos a Israel, en lugares como Gaza, Líbano, Irán y Yemen.

El CPJ pidió investigaciones independientes que determinen responsabilidades y garanticen la protección de los trabajadores de prensa en zonas de conflicto, recordando que estos gozan de protección como civiles según el derecho internacional humanitario.