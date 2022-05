(CNN Español) – En una sorprendente violación de la confidencialidad de la Corte Suprema de Estados Unidos, Politico obtuvo lo que llama un borrador de una opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel Alito que anularía Roe vs. Wade.

El borrador se distribuyó a principios de febrero, según Politico. La opinión final no se ha publicado y los votos pueden cambiar antes de que las opiniones se publiquen formalmente. Un portavoz de la Corte Suprema se negó a comentar con CNN.

CNN no ha confirmado de forma independiente su autenticidad. Politico dice que ha autenticado el borrador.

De acuerdo con el borrador, la corte anularía la decisión del caso Roe vs. Wade para un derecho constitucional federal al aborto. La opinión sería la decisión de aborto más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos.

Let's be clear: This is a draft opinion. It’s outrageous, it’s unprecedented, but it is not final.

Abortion is your right — and it is STILL LEGAL. https://t.co/s9R7w99n71

— Planned Parenthood (@PPFA) May 3, 2022