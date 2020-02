Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDE), están rehaciendo partes de los kits de prueba después de que algunos produjeron resultados no concluyentes.

Los kits fueron enviados a los estados para acelerar el proceso de detección, dijo Nancy Messonnier de los CDC a periodistas el miércoles. Los estados descubrieron la falla durante el proceso de verificación. Para el control de calidad, cuando los estados obtienen cualquier kit de detección, primero verifican que funciona.

“Cuando algunos estados estaban haciendo esto, recibimos comentarios de que no estaban funcionando, que no funcionaba como se esperaba, específicamente algunos laboratorios de salud pública en los estados estaban obteniendo resultados no concluyentes y lo que eso significa es que los resultados de las pruebas no estaban regresando como falsos positivos o falsos negativos, sino que estaban siendo leídos como no concluyentes”, dijo Messonnier.

Algunos estados notificaron a los CDC que no pudieron validar la prueba, y la agencia está rehaciendo un reactivo utilizado en la prueba que no funciona de manera consistente.

No todos los estados han sido afectados. El Departamento de Salud Pública de Illinois dijo que no ha tenido ningún problema con los kits y que continúa con sus pruebas para detectar el coronavirus.

Los laboratorios estatales que han logrado verificar que el kit funciona pueden continuar con las pruebas. Aquellos que no han tenido éxito tienen que esperar a que los CDC envíen los componentes de reemplazo. Los CDC no confirmaron cuántos estados se vieron afectados o cuándo recibirán los componentes de reemplazo.

“Tenemos múltiples niveles de control de calidad para detectar problemas como este”, dijo Messonnier. “Estamos investigando todos estos problemas para comprender qué salió mal y evitar que estas mismas cosas sucedan en el futuro”.

Dado que era parte del proceso de verificación, las pruebas no se realizaron en muestras clínicas reales de pacientes potenciales, dijo.

Ha habido 14 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, y el último se reportó entre los evacuados estadounidenses en una base en el condado de San Diego en el sur de California.

El paciente se encuentra entre un grupo bajo una orden federal de cuarentena después de regresar en un vuelo fletado por el Departamento de Estado desde el epicentro del coronavirus en Wuhan, China. El vuelo llegó a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar el 7 de febrero.

Más de 1.300 personas han muerto a causa del virus y más de 60.000 se han contagiado, la gran mayoría en China continental.

La Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos han declarado el brote como una emergencia de salud pública.