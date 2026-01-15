“Contamos con Trump para la liberación”: Machado tras reunión en la Casa Blanca por la situación de Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, evaluó positivamente la reunión con el presidente Donald Trump y adelantó que su próximo encuentro será con senadores en Washington.

La reunión entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado terminó esta tarde en la Casa Blanca. La dirigente salió de la sede del Gobierno en Washington y saludó a simpatizantes.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la liberación (de Venezuela)”, dijo ante las cámaras, entre abrazos y fotos con seguidores.

Machado tiene programada una reunión con senadores en Washington.

La valoración de Trump sobre Machado no ha cambiado, dice la Casa Blanca, mientras se lleva a cabo su reunión

La valoración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado no ha cambiado, declaró este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras se llevaba a cabo la reunión entre Trump y Machado.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva con Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos venezolanos”, dijo Leavitt durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este jueves.

Al ser preguntada sobre si Trump mantiene su afirmación de que Machado no cuenta con el apoyo necesario para liderar Venezuela, Leavitt respondió que sí. “Era una valoración realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y en este momento su opinión al respecto no ha cambiado”.

Más tarde añadió que Trump no acudió a la reunión con expectativas concretas respecto a Machado.

“No creo que necesite escuchar nada de Machado. Creo que, en general, se trata de una reunión que el presidente estaba dispuesto a aceptar, para conocer a Machado en persona y mantener una conversación franca y positiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela”, dijo Leavitt.

Afirmó que el presidente está “comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela”, pero no proporcionó una fecha concreta.

Con información de Betül Tuncer.