Consultada por CNN Chile, autoridad de EE.UU. afirma que mantiene las mismas expectativas frente al antisemitismo para sus aliados

La responsable de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Harmeet Dhillon, afirmó este martes que su país mantiene las mismas expectativas para sus aliados en materia de combate al antisemitismo. Lo señaló al ser consultada por CNN Chile sobre el Gobierno de José Antonio Kast y cómo compatibilizar ese objetivo con las críticas a las políticas del Gobierno israelí.

La intervención se produjo en Washington, durante una actividad del Foreign Press Center, un día antes del tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Dhillon comenzó su respuesta aclarando que las definiciones de política exterior corresponden al secretario de Estado y al Departamento de Estado. Posteriormente, sostuvo que Estados Unidos no establece expectativas distintas frente al antisemitismo según el país aliado del que se trate.

En ese contexto, destacó el respaldo del presidente Donald Trump a Israel y mencionó los Acuerdos de Abraham como una expresión de su política exterior. Sin embargo, no formuló una exigencia específica al Gobierno chileno ni anunció nuevas iniciativas bilaterales.

La cooperación judicial que podría involucrar a Chile

Respecto del ámbito de acción del Departamento de Justicia, Dhillon explicó que la cooperación internacional puede ser necesaria para perseguir delitos cometidos en territorio estadounidense.

Como ejemplo, planteó que, si una persona sospechosa de cometer un delito de odio en Estados Unidos se encontrara en Chile o en otro país, las autoridades estadounidenses buscarían cooperación para solicitar su extradición y llevarla ante la justicia.

La funcionaria presentó ese escenario como una posibilidad hipotética, sin mencionar una investigación concreta ni una solicitud de extradición dirigida a Chile.

La relación con Israel durante Boric y Kast

La consulta se produjo en un contexto de cambios en la relación entre Chile e Israel. Durante la administración de Gabriel Boric, el Gobierno chileno condenó los ataques de Hamás y mantuvo una postura crítica frente a las operaciones militares israelíes en Gaza.

El 31 de octubre de 2023, Chile llamó a consultas a su entonces embajador en Israel, Jorge Carvajal, como respuesta a lo que Cancillería calificó como violaciones al derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza.

Posteriormente, el 12 de septiembre de 2024, Chile presentó un escrito de intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio en Gaza.

Bajo la administración de José Antonio Kast, se han concretado nuevos contactos diplomáticos. En junio de 2026, el Presidente designó a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel, quien presentó sus cartas credenciales en agosto.

Ese mismo mes, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con su par israelí, Gideon Sa’ar. Según informó Cancillería, abordaron la cooperación en innovación tecnológica, salud digital, recursos hídricos y energías renovables, además de su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente.

La relación también ha registrado diferencias durante el actual Gobierno: el 28 de septiembre, Cancillería entregó una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por declaraciones públicas que consideró una intromisión en asuntos internos del país.

En su respuesta a CNN Chile, Dhillon no evaluó las decisiones adoptadas durante los gobiernos de Boric o Kast. Su intervención se concentró en las expectativas generales de Estados Unidos frente al antisemitismo y en la cooperación judicial que podría requerirse para perseguir delitos cometidos en su territorio.