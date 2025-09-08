Mundo argentina

Conmoción en la escena del freestyle: Murió Juan Ortelli, periodista e impulsor del rap en Argentina

Por CNN Chile

08.09.2025 / 13:01

{alt}

El periodista y referente del freestyle Juan Ortelli fue encontrado sin vida en su departamento, aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Juan Ortelli, periodista y uno de los principales impulsores del freestyle y las batallas de rap en Argentina, a los 43 años.

La noticia fue difundida por su familia a través de un comunicado.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, escribieron.

Según medios argentinos, el cuerpo de Ortelli fue encontrado sin vida en su departamento, aunque se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

Ortelli inició su carrera en la revista Rolling Stone Argentina, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, su trayectoria estuvo estrechamente ligada al mundo del rap y el freestyle, siendo un referente en las batallas de rap en el país.

De la mano del reconocido freestyler Dtoke, Ortelli encabezó el fenómeno de Liga Bazooka como entrevistador, acompañando los face-offs y las charlas posteriores a las batallas, consolidándose como una figura clave en la difusión y profesionalización del freestyle argentino.

Su legado como periodista y promotor del rap lo convierte en un referente cultural del freestyle en español.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Juan Ortelli (@juanortelli)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Proyectan que más de 550 mil pasajeros viajarán dentro y fuera del país durante las Fiestas Patrias
Sancionan con millonaria multa a colegio por dejar fuera a alumnos atrasados: A las 8:10 cerraban las puertas
Discusión por multa y voto obligatorio: Diputada Ossandón dice que ministros Elizalde y Lobos "quedan sin piso"
Conmoción en la escena del freestyle: Murió Juan Ortelli, periodista e impulsor del rap en Argentina
Justicia ordena reapertura de investigación en caso Democracia Viva: Tribunal acogió solicitud de las defensas
De la Brigada Ramona Parra al reconocimiento nacional: Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025