Conmoción en la escena del freestyle: Murió Juan Ortelli, periodista e impulsor del rap en Argentina

El periodista y referente del freestyle Juan Ortelli fue encontrado sin vida en su departamento, aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Juan Ortelli, periodista y uno de los principales impulsores del freestyle y las batallas de rap en Argentina, a los 43 años.

La noticia fue difundida por su familia a través de un comunicado.

“Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”, escribieron.

Según medios argentinos, el cuerpo de Ortelli fue encontrado sin vida en su departamento, aunque se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

Ortelli inició su carrera en la revista Rolling Stone Argentina, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, su trayectoria estuvo estrechamente ligada al mundo del rap y el freestyle, siendo un referente en las batallas de rap en el país.

De la mano del reconocido freestyler Dtoke, Ortelli encabezó el fenómeno de Liga Bazooka como entrevistador, acompañando los face-offs y las charlas posteriores a las batallas, consolidándose como una figura clave en la difusión y profesionalización del freestyle argentino.

Su legado como periodista y promotor del rap lo convierte en un referente cultural del freestyle en español.