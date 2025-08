Confundió síntomas con COVID-19 y le diagnosticaron un tumor cerebral: Joven británico enfrenta complejo pronóstico

Tras semanas con síntomas similares a un resfriado, Kieran Shingler fue diagnosticado con un tumor cerebral en etapa avanzada. Aunque en un inicio le dieron solo un año de vida, el joven ha logrado desafiar los pronósticos médicos.

Kieran Shingler, un joven de 26 años oriundo de Warrington, Reino Unido, vivió un dramático giro en su vida luego de confundir persistentes síntomas de gripe con una infección de Covid-19.

Lo que parecía un cuadro viral terminó siendo un tumor cerebral que lo llevó a someterse a múltiples intervenciones y recibir un diagnóstico reservado.

Los primeros signos comenzaron en noviembre de 2022: dolores de cabeza, malestar general, congestión nasal y dolor de garganta, todos indicios compatibles con una gripe común o coronavirus. Tras realizarse una prueba que resultó negativa, Shingler no insistió con nuevos exámenes médicos, lo que permitió que el cuadro empeorara progresivamente, según informó Manchester Evening News.

Semanas después, tras persistir los síntomas, acudió al Hospital de Warrington, donde fue sometido a una tomografía computarizada de urgencia. Fue entonces cuando recibió el devastador diagnóstico: tumor cerebral que requería intervención inmediata. Desde entonces, ha sido sometido a cuatro complejas cirugías.

Aunque el tumor logró reducirse por completo durante un tiempo, el joven enfrentó un nuevo revés en junio de este año, cuando la masa comenzó a crecer nuevamente tras 19 meses sin tratamiento.

Shingler expresó: “Cuando me diagnosticaron un tumor cerebral, tenía miedo, estaba furioso y siempre me preguntaba por qué. No habría podido superar estos últimos dos años sin el apoyo de mis amigos y familiares, pero especialmente de mi madre y mi pareja”.

A pesar de que su pronóstico inicial le daba solo un año de vida, Shingler continúa enfrentando la enfermedad con fortaleza.