Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos presenta propuesta de 15 puntos e Irán responde

La Casa Blanca trabaja para organizar una reunión en Pakistán durante este fin de semana para abordar el conflicto. Por su parte, Irán también planteó sus condiciones de cara a un posible encuentro.

(CNN) – La postura del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán ha cambiado drásticamente esta semana.

Durante el fin de semana, el presidente estadounidense emitió un ultimátum sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, para luego retractarse tras varias conversaciones con un funcionario no identificado en Teherán.

Ahora, según fuentes, la Casa Blanca está trabajando para organizar una reunión en Pakistán este fin de semana para discutir el fin de la guerra. Esto ocurre después de que Estados Unidos compartió con Irán, a través de Pakistán, una lista de 15 puntos con sus expectativas, según las mismas fuentes.

Mientras tanto, la guerra continúa causando estragos en la región. Puedes ponerte al día aquí:

Sobre las posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán:

Un funcionario iraní ha presentado cinco condiciones para poner fin a la guerra en respuesta a una propuesta de 15 puntos de Estados Unidos, según informó este miércoles el medio estatal Press TV.

Anteriormente, Irán haía declarado que no aceptaría un alto el fuego y que considera que no sería lógico entablar conversaciones con Estados Unidos, informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars, citando una fuente con conocimiento de la actividad diplomática.

Por otra parte, Israel está preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos declare un alto el fuego de un mes para facilitar las negociaciones con Irán, según dos fuentes israelíes.

Un funcionario iraní ha esbozado cinco condiciones para poner fin a la guerra en respuesta a una propuesta de 15 puntos presentada por Estados Unidos, según informó el miércoles el medio estatal Press TV.

No está claro si la persona —a quien Press TV describió como un alto funcionario político de seguridad con conocimiento de los detalles de la propuesta— está autorizada para hablar en nombre del gobierno iraní. Sin embargo, resulta significativo que la información haya sido difundida por Press TV, el medio estatal en lengua inglesa, ya que sugiere que su público objetivo era la parte estadounidense y otros hablantes de inglés.

Según Press TV, las condiciones incluyen:

Un cese total de la “agresión y los asesinatos”.

El establecimiento de mecanismos concretos para garantizar que la guerra contra Irán no se reanude.

El pago garantizado y claramente definido de los daños de guerra y las reparaciones.

La condición de que la guerra concluya en todos los frentes y para todos los grupos aliados de Irán en toda la región (lo que requeriría el cese de los ataques de Israel en el Líbano dirigidos contra Hezbollah).

La ​​garantía de que Irán pueda ejercer su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, y que se reconozca su derecho legal sobre dicho estrecho.

Press TV también informó que el funcionario iraní declaró que Teherán no permitirá que el presidente Donald Trump dicte el momento en que debe terminar la guerra, señalando: “Irán pondrá fin a la guerra cuando así lo decida y cuando se cumplan sus propias condiciones”.

Cabe recordar: no está claro quién toma las decisiones en Irán, ni si los funcionarios que hablan con los medios estatales y semioficiales iraníes cuentan con la debida autorización para hacerlo. A principios de esta semana, Trump afirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner habían participado en conversaciones que, según él, fueron iniciadas por Irán; sin embargo, no reveló con quiénes se estaban reuniendo los funcionarios estadounidenses.

Esto es lo que sabemos sobre la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos a Irán

Estados Unidos ha compartido con Irán, a través de Pakistán, una lista de 15 puntos con sus expectativas, según informaron a CNN dos fuentes regionales, que añadieron que entre los puntos se incluyen limitaciones a las capacidades de defensa de Teherán, el cese del apoyo a grupos afines y el reconocimiento del derecho de Israel a existir.

El presidente Donald Trump también compartió algunos detalles el lunes, afirmando que Estados Unidos e Irán han alcanzado “puntos de acuerdo importantes”.

Asimismo, señaló que la expectativa clave es que Irán no posea armas nucleares.

El presidente le comentó a Kaitlan Collins de CNN que Irán se ha comprometido a no tener armas nucleares, algo que ya había manifestado públicamente en el pasado.

Trump añadió que Estados Unidos también insistiría en tomar posesión del uranio altamente enriquecido de Irán.

“Ellos tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Nosotros también quisiéramos llegar a un acuerdo”, declaró Trump el lunes, y agregó que habrá una reunión presencial “muy, muy pronto”.

Trump afirmó que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, participaron en las conversaciones, las cuales, según él, fueron iniciadas por Irán.

El mandatario no reveló con quién se comunicaba Estados Unidos en Irán, limitándose a especificar que se trataba de un líder “respetado” que no era el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Según informaron dos fuentes a CNN, existe una propuesta para que Pakistán sea sede de una reunión entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana, a la que podría asistir el vicepresidente J.D. Vance.

Estrecho de Ormuz:

Muchos buques portacontenedores que transportan carga desde China a Medio Oriente están tardando tres veces más de lo habitual en llegar a la región, según un analista marítimo.

a están tardando tres veces más de lo habitual en llegar a la región, según un analista marítimo. Varios buques han atravesado el estrecho de Ormuz desde la mañana del martes, según muestran los datos de seguimiento, mientras Irán anuncia que cobrará a los países una tasa por el paso seguro a través de esta vía marítima estratégica.

El director ejecutivo de una petrolera y el ministro de Economía de Alemania han advertido que la escasez de energía podría afectar a Europa a partir del próximo mes si no termina la guerra con Irán.

Impacto de la guerra en la región:

Las autoridades israelíes rechazaron la afirmación iraní de que misiles impactaron la central eléctrica más grande de Israel. La agencia de noticias semioficial iraní Fars publicó un video, geolocalizado por CNN, que mostraba una gran columna de humo elevándose hacia el cielo cerca de la planta, la cual, según la agencia, había sido alcanzada en una serie de ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Iraq convocó al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos tras la muerte de varios militares iraquíes en un ataque contra una clínica vinculada al Ministerio de Defensa del país, según informó un portavoz militar.

convocó al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos tras la muerte de varios militares iraquíes en un ataque contra una clínica vinculada al Ministerio de Defensa del país, según informó un portavoz militar. El líder de Hezbolah, Naim Qassem, rechazó dialogar con Israel mientras el Líbano siga bajo fuego, considerando cualquier negociación en las actuales condiciones de conflicto como una “rendición forzada”.

Con información de Kevin Liptak, Kylie Atwood, Adam Pourahmadi, Lauren Kent y Kaanita Iyer.