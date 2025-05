Cómo se gestó el acuerdo a alto al fuego entre India y Pakistán y cuál fue el rol de Estados Unidos

Luego que Trump celebrara la noche de negociaciones en las que supuestamente participaron con los dos países asiáticos, en Nueva Delhi afirman que el acuerdo se alcanzó directamente entre ellos e Islamabad.

India y Pakistán han alcanzado un acuerdo con el fin de deponer las agresiones entre ambos países en las áreas que controlan en Cachemira, luego que durante semanas fuera escalando la tensión hasta que finalmente el primero inició una “operación militar”. La respuesta de su vecino del oeste llegó con el paso de las horas, amenazando con que ambas naciones entraran en una guerra total con el paso de los días.

Sin embargo, durante la tarde en Asia sur (mañana de Chile) llegaron al alto al fuego con efecto inmediato en el que tanto Nueva Delhi como Islamabad depondrán sus unidades militares.

“Pakistán siempre ha luchado por la paz”

(CNN) – El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que Pakistán y la India acordaron un alto el fuego “con efecto inmediato”, confirmando el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social.

“Pakistán siempre ha luchado por la paz y la seguridad en la región, sin comprometer su soberanía e integridad territorial”, agregó Dar, en una publicación en X.

El sorpresivo anuncio de alto el fuego se produjo después de que India y Pakistán continuaran acusándose mutuamente de ataques durante la noche del sábado.

“Se llegó a un entendimiento”

India dijo que se llegó a un “entendimiento” entre Nueva Delhi e Islamabad para detener la acción militar que había estallado entre los dos vecinos, según fuentes del lado indio.

“El cese del fuego y la acción militar entre India y Pakistán se acordó directamente entre los dos países”, dijo una fuente.

Continuaron diciendo que el director general de operaciones militares de Pakistán (DGMO) inició una llamada el sábado por la tarde, hora local, “después de la cual se llevaron a cabo conversaciones y se llegó a un entendimiento”.

“No hay ninguna decisión de mantener conversaciones sobre ningún otro tema en ningún otro lugar”, añadió la fuente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anteriormente en su plataforma Truth Social que ambas partes habían acordado un “alto el fuego total e inmediato”, lo que fue confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán X minutos después.

Qué tuvo que ver Estados Unidos

Una fuente del lado indio dijo que el acuerdo para detener toda actividad militar se desarrolló “directamente entre” India y Pakistán, a pesar del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que el alto el fuego fue el resultado de una noche de mediación estadounidense.

“El cese del fuego y la acción militar entre India y Pakistán fue acordado directamente entre los dos países”, dijo la fuente.

En una publicación en X , el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, también afirmó que «India y Pakistán han llegado hoy a un acuerdo sobre la suspensión de los combates y la acción militar». Jaishankar y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habían hablado ese mismo día.

Por parte de Pakistán, el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, declaró en una publicación en X poco después del anuncio de Trump que «Pakistán e India han acordado un alto el fuego con efecto inmediato». Rubio también mantuvo una conversación telefónica con Dar.

Rubio destaca prudencia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que India y Pakistán mostraron “prudencia” al acordar un alto el fuego después de una serie de ataques mortales entre sí que los acercaron a un conflicto más amplio.

“Me complace anunciar que los gobiernos de India y Pakistán acordaron un alto el fuego inmediato e iniciar conversaciones sobre un amplio conjunto de temas en un sitio neutral”, escribió Rubio el sábado en X, minutos después de que el presidente Donald Trump anunciara por primera vez el alto el fuego con una publicación en Truth Social.

Rubio elogió al primer ministro indio Narendra Modi y a su homólogo paquistaní Shehbaz Sharif por “su sabiduría, prudencia y capacidad política al elegir el camino de la paz”.

Más temprano el sábado, Rubio habló con los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, dijo el Departamento de Estado.

Pakistán ha confirmado la tregua, pero aún no ha habido comentarios por parte de la India.

Vance pasa de “no es asunto nuestro” a la celebración

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien hace apenas unos días afirmó que el conflicto entre India y Pakistán “no es asunto nuestro”, también compartió el anuncio del presidente Donald Trump de un alto el fuego entre los dos países con armas nucleares.

En una entrevista con Fox News el jueves, Vance había minimizado el potencial de influencia estadounidense a medida que se agravaba el conflicto entre India y Pakistán.

“Lo que podemos hacer es intentar animar a esta gente a que desescalen un poco, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que, fundamentalmente, no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla”, dijo Vance a Fox News el jueves.

“Saben, Estados Unidos no puede decirles a los indios que depongan las armas. No podemos decirles a los pakistaníes que depongan las armas. Por lo tanto, seguiremos investigando este asunto por la vía diplomática”, dijo Vance.

Vance compartió una captura de pantalla de la publicación de Trump en Truth Social anunciando el alto el fuego el sábado, pero no proporcionó más comentarios de inmediato.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán y fuentes indias confirmaron el cese de los combates poco después del sorpresivo anuncio de Trump.