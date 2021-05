(CNN) – Dos semanas de bloqueos por el paro nacional por protestas contra el gobierno de Iván Duque, tienen a Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, con desabastecimiento de alimentos y combustibles, una situación que ha agravado con saqueos en algunos puntos de la ciudad.

En el departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, debido a los cierres y los bloqueos que se han impuesto desde el inicio de las protestas «hay un total desabastecimiento» de alimentos y de combustibles, que acrecienta la crisis social y humanitaria provocada por un tercer pico de pandemia por COVID-19, dijo la gobernadora del departamento Clara Luz Roldán.

CNN en Español recorrió algunos sectores de Cali y encontró escasez de algunos alimentos en supermercados de la ciudad. También se evidenció largas filas para cargar combustible y desabasto en algunas gasolineras.

Manifestantes han cerrado las principales vías de acceso a la ciudad y a otros municipios del departamento de Valle que llaman la atención del gobierno. En las protestas se han registrado muertos, heridos y enfrentamientos de una fuerza pública armada contra manifestantes desarmados.

«[Quienes protestan] son jóvenes del oriente de Cali y de las laderas de Cali, que han sufrido la falta de oportunidades del gobierno nacional y local. Hoy en este momento no tienen trabajo, no tienen estudio, no tienen un futuro a la vista», aseguró un manifestante en Cali que prefirió no dar su nombre por seguridad.

El Ministerio de Defensa informó que el titular de la cartera, Diego Molano, realiza un seguimiento desde Cali al avance de los desbloqueos y el abastecimiento de alimentos. En una nota enviada a periodistas, señalaron que en la región hay actividad diaria por parte de la fuerza pública, que hasta el momento llevó a cabo 97 operaciones de desbloqueo.“Con estas actuaciones se ha logrado garantizar el abastecimiento de alimentos, el acceso a los servicios de salud y la movilidad de los ciudadanos. Avanzamos en la búsqueda de los responsables del vandalismo y la delincuencia infiltrados en las marchas”, indicaron.

También han comenzado a escasear en Cali los alimentos como huevos, pollo, carne y algunas tiendas han cerrado porque ya no tienen qué ofrecer. Una mujer que vende pollo en Cali, se para frente a las góndolas vacías, diciendo que no hay productos para vender. «No hay nada», le dijo a un reportero de CNN. «Los congeladores (están) vacíos».

Otra mujer que hace fila para comprar alimentos se quejó frente a las cámaras de CNN de que hay aumentos de precios en la ciudad. Este domingo se abrió un corredor humanitario para abastecer el occidente colombiano, permitiendo el ingreso de camiones para que lleven mercancía y alimentos a las plazas de mercado, pero la situación aún está lejos de resolverse.

El presidente Iván Duque dijo que los bloqueos están haciendo que la gente en varias ciudades del país no reciban sus alimentos, sus vacunas, oxígeno e incluso se está afectando el derecho al empleo de muchos ciudadanos. «Muchas personas que a penas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo mas de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia», dijo Duque este lunes a periodistas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el desabastecimiento de alimentos en la ciudad no se suscribe solamente a la situación local, sino a bloqueos en todo el país. «La papa, las verduras las frutas llegan de otras partes del país a la ciudad de Cali. La carne llega del sur del país a la ciudad de Cali. Y la leche llega desde las montañas a Cali», dijo Ospina en entrevista con en el programa Pregunta Yamid este lunes.

Ospina hizo un llamado a los manifestantes que están bloqueando las vías para que dejen pasar los productos básicos y no afectar a los más vulnerables. «Hoy se impone la necesidad de un abastecimiento y la necesidad de que los propios, quienes están adelantando los bloqueos, sean consientes de las vidas que corren peligro por el desabastecimiento en Cali.

Con información de Wilson Barco de CNN en Español en Cali.