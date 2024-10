CNN contactó a Melania Trump por una entrevista pero la editorial de su libro pidió 250 mil dólares

Los intentos de la cadena estadounidense para conversar con la ex primera dama no se concretaron finalmente, mientras que desde el lado de la empresa publicadora de su libro "Melania" advirtieron que todo se debería a un error, aun cuando ella ha cobrado previamente por actos públicos.

(CNN) – Hace casi dos meses, CNN se puso en contacto con la editorial del libro de Melania Trump para solicitar una entrevista con la ex primera dama antes de la publicación de sus próximas memorias. Después de varios intercambios sobre una posible entrevista, la editorial envió una demanda inusual la semana pasada: una entrevista costaría 250.000 dólares (más de $230 millones).

En un correo electrónico a CNN, Skyhorse Publishing envió un documento titulado “Acuerdo de confidencialidad y no divulgación” que establecía términos estrictos para una entrevista y el uso de material del libro, titulado Melania, que se publicará el 8 de octubre. Además de eso, el acuerdo estipulaba que “CNN pagará una tarifa de licencia de doscientos cincuenta mil dólares (250.000 dólares)”.

CNN no firmó el acuerdo.

Días después, después de que otro periodista de CNN le preguntara a Skyhorse Publishing sobre la exorbitante tarifa de la entrevista, la editorial dijo que había enviado la demanda de pago por error.

“Ni Melania ni nadie de su equipo sabía nada sobre el acuerdo de confidencialidad y el documento que se envió reflejaba una falta de comunicación interna”, dijo Tony Lyons, presidente y editor de Skyhorse, a CNN en un comunicado. “Si CNN hubiera firmado un acuerdo de confidencialidad, en el curso normal de los negocios, nos habríamos acercado al equipo de Melania para discutir [los detalles de la entrevista]”, dijo Lyons.

Pagar a una figura pública por una entrevista, especialmente al cónyuge de un candidato político, está muy mal visto en la mayoría de las salas de redacción, que tienden a tener pautas estrictas contra tal práctica. También es muy inusual que la solicitud provenga de un representante que supuestamente actúa en nombre del cónyuge de un candidato presidencial y una ex primera dama, especialmente con un precio tan alto.

El portavoz de Melania Trump declinó hacer comentarios. Un portavoz de CNN también declinó hacer comentarios.

Incluso si la solicitud fue un error de comunicación, el precio pedido en el NDA refleja una cantidad similar por la que ha sido compensada en el pasado.

El mes pasado, CNN reveló que la ex primera dama habló en dos eventos políticos de recaudación de fondos para Log Cabin Republicans este año, y que recibió US$ 237.500 por un evento en abril, según el último formulario de divulgación financiera del ex presidente Donald Trump. El pago figuraba como un “compromiso de hablar”.

Los registros muestran que Melania Trump también recibió US$ 250.000 por un evento de Log Cabin Republican en diciembre de 2022, uno de los tres pagos de US$ 250.000 o más que recibió por hablar ese mes, justo después de que el ex presidente anunciara que se postularía para la reelección, según el formulario de divulgación financiera del año anterior de Donald Trump.

El contrato

El “Material confidencial” en el contrato se describe como “el manuscrito inédito de la Obra, notas, cartas, fotos o información verbal de cualquier tipo y cualquier información obtenida de un tercero que el Editor o Autor trate como propiedad exclusiva y designe como Material confidencial”.

Cualquier empleado de CNN que trabajara en la entrevista tendría que firmar el acuerdo de confidencialidad, dice el contrato, y cada incumplimiento del acuerdo daría derecho a Trump y/o a su editorial a una “demanda por daños y perjuicios” de 100.000 dólares, según el documento.

El acuerdo de confidencialidad tiene líneas de firma para CNN, Lyons, presidente de Skyhorse Publishing, que es distribuida por Simon & Schuster, y el agente de la ex primera dama Marc Beckman.

En el contrato se señala específicamente que el pago sería por una entrevista con una empresa de medios de comunicación – CNN – así como por la concesión de licencias para fotos y extractos del libro. Incluso si el contrato se envió como un “error de comunicación interno”, es una petición inusual por parte de la editorial de un individuo de tan alto perfil.

“Es algo totalmente inédito. Ninguna ex primera dama ha hecho eso nunca”, dijo Kate Anderson Brower, autora de First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies.

Anita McBride, directora de la Iniciativa Legados de las Primeras Damas de Estados Unidos en la American University y ex asistente especial de la Casa Blanca de George W. Bush, dijo que si bien las primeras damas han recibido honorarios generosos por escribir libros, un pago así por una entrevista de prensa es inusual.

“Es una práctica constante de la señora Trump tomar las decisiones que le funcionan y no sentirse agobiada por ninguna práctica anterior de nadie. Ella es dueña de su propia empresa cuando se trata de todo en su vida”, dijo McBride. “Esa es la premisa de su libro. Yo he tomado mis decisiones y nadie antes que ella me ha limitado”.

Antes de la publicación de sus memorias, Trump hasta ahora sólo ha sido entrevistada por Fox News, que promocionó la entrevista del mes pasado con Ainsley Earhardt como una exclusiva, la primera con la ex primera dama en dos años. La entrevista incluyó lo que parecían ser viejas fotografías familiares y personales.

Trump también fue entrevistado por Sean Hannity de Fox el miércoles por la noche y tiene una entrevista con Maria Bartiromo que se emitirá el domingo.

“No pagamos ningún tipo de tarifa por las entrevistas, incluidas las tarifas de licencia para las fotos”, dijo un portavoz de Fox News a CNN.

Los portavoces de ABC, NBC y CBS se negaron a comentar si recibieron una solicitud similar de pago de la editorial de Trump.

El jueves, la ex primera dama publicó un breve video en X diciendo que “no hay lugar para el compromiso” cuando se trata de la “libertad individual” de una mujer. La publicación se produjo después de que The Guardian informara sobre extractos del próximo libro de Trump en el que dice que apoya el derecho al aborto “libre de cualquier intervención o presión del gobierno”.

Pagar por la historia

Si bien no es algo inaudito que las organizaciones de noticias paguen por derechos exclusivos de materiales o entrevistas, especialmente relacionados con escándalos, la industria lo considera una forma de cruzar los límites éticos y no es una práctica habitual.

El pago “incentiva al entrevistado a alterar lo que está diciendo para que sea más valioso para la organización, a exagerar o a hacer sensacionalismo”, dijo Kelly McBride, vicepresidenta sénior y presidenta del Centro Craig Newmark para la Ética y el Liderazgo en el Instituto Poynter (sin relación con Anita McBride). “Su objetivo cuando entrevista a las personas es incorporar su perspectiva para poder acercarse a la verdad, y si tienen algún tipo de incentivo para distorsionarla, está fallando a su audiencia”.

McBride dijo que las organizaciones de noticias a menudo evitan pagar por una entrevista pagando en su lugar para obtener la licencia de material como fotos o videos.

En 2008, ABC News pagó a Casey Anthony 200.000 dólares por el uso exclusivo de fotografías y vídeos familiares de su hija, cuyo cuerpo fue descubierto más tarde. Los pagos no se revelaron hasta que se presentó una demanda judicial relacionada con el caso de Anthony en 2010. (Una fuente de ABC News dijo a CNN el miércoles que la cadena no paga por entrevistas).

NBC una vez colocó dinero en un fondo fiduciario para una estudiante de secundaria del estado de Washington que fingió un embarazo como proyecto final a cambio de un vídeo de la estudiante revelando la artimaña a sus compañeros de clase.

Pero cualquier pago o donación de periodistas u organizaciones de noticias relacionadas con la política se considera el máximo anatema, debido a los conflictos de intereses.

En 2015, el presentador de ABC George Stephanopoulos se disculpó por no revelar 75.000 dólares en donaciones a la Fundación Clinton, y luego se recusó de participar en el debate de las primarias presidenciales republicanas de 2016 planeado por ABC.

Aunque Melania Trump no se presenta a las elecciones, los cónyuges de políticos suelen ser vistos como un paquete con sus parejas candidatas, dijo McBride del Instituto Poynter. Pero en este caso, la campaña de Trump no ha estado involucrada en el lanzamiento del libro de Melania Trump.

Las parejas casadas suelen considerarse una entidad económica única, con cuentas bancarias y propiedades compartidas, señaló McBride. En un divorcio, los bienes suelen considerarse compartidos incluso si ambas partes no figuran en las cuentas. Pero Melania y Donald Trump supuestamente tienen un acuerdo prenupcial, por lo que no está claro qué parte de sus cuentas, si es que alguna, se comparte.

“Es muy sospechoso que el cónyuge de una figura política quiera que le paguen por algo”, dijo McBride.