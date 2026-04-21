Cinco muertos deja motín en cárcel de Venezuela

Se confirmó además la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público respecto al hecho, en medio de denuncias de familiares y de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones sobre una situación irregular en el recinto y la suspensión de visitas sin explicación.

(EFE) – Cinco presos murieron el lunes tras un motín en la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, en el norte de Venezuela, informó este martes el Ministerio del Servicio Penitenciario, después de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La cartera de Estado detalló que el lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare IlI“, establecimiento “de máxima seguridad” que, según un comunicado oficial publicado en Instagram, está “destinado al resguardo de lideres negativos y miembros de bandas criminales”.

Además, identificó a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdaba, Erkin Ramos, José Andrade, Jean Carlos Jiménez.

“El Ministerio Público ha iniciado una investigación a fin de determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido”, reiteró el despacho del Servicio Penitenciario en su comunicado.

El lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en X una “situación irregular” en el recinto y la suspensión de visitas de familiares, sin ninguna explicación.

El OVP indicó que habían rumores de “supuestos traslados o de un presunto motín” y reportó la presencia de ambulancias.

En un escueto comunicado, el Ministerio Público dio a conocer que designó a una comisión para el “esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar los derechos de la población privada de libertad” en esta cárcel.

La ONG había pedido en su pronunciamiento del lunes que se informara sobre lo ocurrido y publicó un vídeo de familiares gritando: “¡Queremos visita!”.

“La desinformación del régimen de Delcy Rodríguez es recurrente y da pie a que parientes permanezcan en zozobra (…). Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad”, añadió el OVP.