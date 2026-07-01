Cifra de personas fallecidas por terremotos en Venezuela llega a 2.295

(CNN) – La cifra de personas fallecidas por los sismos del 24 de junio en Venezuela llegó este miércoles a 2.295, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El Gobierno de Venezuela decreta un duelo nacional por siete días
El Gobierno de Venezuela decretó un duelo de siete días por las víctimas de los terremotos del miércoles pasado, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, dijo en X.
“En estos momentos de profunda tristeza, abramos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.
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