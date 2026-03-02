Cifra de muertos por ataque israelí contra una escuela de niñas en Irán sube a al menos 168

Otras 95 personas resultaron heridas en el “ataque de las fuerzas israelíes” contra la Escuela Primaria de Niñas Shajareh Taybeh, informó la agencia estatal IRNA, citando al portavoz.

(CNN En Español – CNN Chile) Al menos 168 niñas murieron en un ataque israelí contra una escuela primaria de niñas en la ciudad sureña iraní de Minab el sábado, según medios estatales, que citan a un portavoz del Ministerio de Educación.

En otros lugares, otros tres estudiantes murieron en ataques en la capital y en el norte de Irán, incluido un niño de nueve años en la provincia de Qazvin, según han informado medios estatales.

El domingo, un portavoz militar israelí dijo que estaban “verificando” los reportes del ataque y añadió que “no tenían conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar”.