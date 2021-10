(CNN en Español) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al Estado boliviano que no solicitará medidas cautelares para la ex presidenta interina Jeanine Áñez, que habían sido pedidas por la familia y su defensa.

En nota remitida al canciller Rogelio Mayta este jueves, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, explicó: “cumplo con informarle que, teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”.

En el documento, la CIDH también recomienda que “el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia”.

Esa recomendación incluye la provisión de “atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza de la propuesta beneficiaria y su consentimiento informado”.

La Comisión dijo que también considera “fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la señora Añez, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares”.

Esta decisión, señala la nota de la CIDH, no implica que la ex mandataria no pueda nuevamente solicitar una medida cautelar en caso de que considere que, ante nuevas circunstancias, reúna los requisitos.

La nota fue compartida con CNN el pasado viernes viernes por el Ministerio de Comunicaciones de Bolivia y confirmada por Luis Adolfo Guillén, uno de los abogados de Jeanine Áñez.

Las reacciones tras la decisión de la CIDH sobre Jeanine Áñez

Guillén dijo vía telefónica que habían sido notificados de la decisión del organismo de la OEA y que les sorprendía. Agregó que, aunque la CIDH no otorgó las medidas cautelares, sí exigía al Estado boliviano que velara por el bienestar de la exfuncionaria.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta dijo sobre la decisión que “de esta nota se tiene claro algo, nunca ha estado en riesgo la vida de Jeanine Añez, al menos no por alguna conducta de su detención preventiva ejecutada por las instancias del Estado Plurinacional de Bolivia”, según informó la Cancillería en Twitter.

El 27 de agosto, la familia y la defensa de la ex mandataria solicitaron a la CIDH que se le otorgarán medidas cautelares para que se pueda defender en libertad, luego de que Áñez presuntamente intentara suicidarse en el penal de Miraflores, en La Paz, el 21 de agosto.

La ex presidenta interina se autolesionó en prisión y “atentó contra su vida como un grito de auxilio”, según dijeron entonces sus abogados a CNN. Luego del incidente, el gobierno ha dicho que brinda los cuidados y atención adecuada a Áñez.

Guillén dijo a CNN que Jeanine Áñez estaba al tanto de la decisión de la CIDH y que “no se encuentra con muchos ánimos”.

El abogado dijo que ahora el equipo legal analizará a qué instancias internacionales pueden recurrir para garantizar el bienestar de la ex mandataria.

La ex presidenta interina de Bolivia fue detenida el 13 de marzo dentro de la causa conocida como “Golpe de Estado”. El pasado 2 de octubre, un juez extendió por cinco meses la prisión preventiva en su contra.

La ex presidenta está acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por su supuesta participación durante 2019 en lo que las autoridades califican como un golpe de Estado contra el entonces presidente, Evo Morales.

En reiteradas ocasiones, Áñez ha afirmado que todo se trata de una persecución política en su contra.