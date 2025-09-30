Ciberataque paralizó operaciones de producción del mayor fabricante de cerveza en Japón

La compañía señaló que no hay un plazo estimado de recuperación.

(CNN) – El mayor fabricante de cerveza de Japón, Asahi Group, informó que ha suspendido los pedidos y los servicios de envío en el país después de que un ciberataque paralizara sus operaciones de producción.

La producción en algunas de sus 30 fábricas nacionales permaneció suspendida el martes, mientras la compañía continúa investigando cuántas plantas se vieron afectadas, indicó Reuters, citando al portavoz del grupo.

La compañía, detrás de Asahi Super Dry Beer y Nikka Whisky y una serie de bebidas no alcohólicas, dijo que no puede prever cuándo se reanudará la producción, según la agencia de noticias.

El ataque salió a la luz por primera vez el lunes, cuando Asahi publicó un comunicado diciendo que sus operaciones de pedidos y envíos en sus empresas con sede en Japón habían sido suspendidas, junto con sus servicios de centro de llamadas, “debido a la falla del sistema”.

El grupo no ha dado más detalles sobre la posible identidad del atacante, pero dijo que el ciberataque no había provocado una fuga de datos de los clientes.

“Estamos investigando activamente la causa y trabajando para restablecer las operaciones”, declaró la compañía el lunes, añadiendo que no hay un plazo estimado de recuperación.

CNN se ha puesto en contacto con Asahi para obtener sus comentarios.

Asahi, que significa “sol de la mañana” en japonés, fue fundada en 1889, y su fundador, Komakichi Torii, embotelló la primera cerveza de barril Asahi en Japón en 1900.

Ha crecido hasta convertirse en una de las empresas de bebidas más grandes del mundo y posee marcas internacionales como Peroni, London Pride y Grolsch y varias marcas de bebidas no alcohólicas.