La CIA está realizando misiones encubiertas con drones en México para espiar cárteles de la droga

Exfuncionarios y actuales trabajadores familiarizados con el tema dijeron a CNN que la administración Trump está utilizando drones MQ-9 Reaper sobre México para espiar los cárteles de droga. Esto, a medida que el actual gobierno avanza hacia el tratamiento de estas agrupaciones transnacionales de drogas como organizaciones terroristas.

(CNN) – La CIA ha estado volando encubiertamente drones MQ-9 Reaper sobre México para espiar a los cárteles de la droga, dijeron a CNN funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el asunto, parte de la dramática reorientación de los activos de seguridad nacional de Trump hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Las misiones, que no habían sido reportadas previamente, ocurren mientras la administración de Donald Trump avanza hacia el tratamiento de los cárteles transnacionales de drogas como organizaciones terroristas, una designación que aún no ha hecho oficialmente.

Los drones MQ-9 que se utilizan para las misiones no están armados actualmente, pero pueden equiparse con cargas útiles para realizar ataques de precisión. Estados Unidos los utiliza regularmente para atacar a presuntos terroristas en Siria, Irak y Somalia.

Algunos funcionarios actuales y anteriores señalan que designar a los cárteles como grupos terroristas podría potencialmente sentar las bases para ataques estadounidenses directos contra los cárteles y sus laboratorios de drogas en México.

Cómo ha operado la CIA

La CIA ya ha utilizado drones de vigilancia para cazar cárteles dentro de México anteriormente, según un exfuncionario y uno actual de Estados Unidos, en el marco de al menos un pequeño programa en colaboración con las autoridades mexicanas.

Pero los vuelos más recientes fueron comunicados al Congreso por la administración Trump mediante una notificación particular reservada para programas encubiertos nuevos o actualizados que la CIA pretende ocultar o negar, indicó una fuente familiarizada con el asunto, lo que sugiere que los vuelos representan una escalada clara. Las notificaciones no mencionaron a los socios mexicanos, dijo la fuente.

La CIA se negó a hacer comentarios específicos sobre las misiones con drones, pero un portavoz aseveró que, en términos generales, “la lucha contra los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA como parte de los esfuerzos más amplios de la Administración Trump para poner fin a la grave amenaza del narcotráfico. El director [John] Ratcliffe está decidido a poner la experiencia única de la CIA a trabajar contra este desafío multifacético”.

La revelación de que la CIA está realizando misiones con drones sobre México se produce en medio de crecientes tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

El gobierno mexicano ya está respondiendo preguntas sobre por qué aviones espías militares estadounidenses han realizado misiones cerca de la frontera en las últimas semanas.

En respuesta a los informes de CNN sobre el dramático aumento de aviones espías militares que vuelan cerca de México, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros altos funcionarios mexicanos han enfatizado en los últimos días la importancia de la soberanía y que esos vuelos de aviones espías están ocurriendo en el espacio aéreo internacional y sobre territorio estadounidense.

El ministro de Defensa, Ricardo Trevilla, indicó que no tenía conocimiento previo de esos vuelos de aviones espías. “No podemos descartar que haya habido espionaje porque no sabemos exactamente qué se hizo”, afirmó la semana pasada. “Sin embargo, no violaron el espacio aéreo nacional”.

Sin embargo, las misiones MQ-9 de la CIA se realizan dentro del espacio aéreo mexicano. El gobierno mexicano no respondió a las solicitudes de comentarios. El viernes, en respuesta a una pregunta sobre el aumento de sobrevuelos estadounidenses en el espacio aéreo internacional, Sheinbaum dijo: “Lo importante aquí, creo yo, en la declaración, que es lo que siempre hemos propuesto, es que compartan información con el Gobierno de México”.

En virtud de acuerdos bilaterales de larga data, la DEA y algunas otras agencias de aplicación de la ley también vuelan rutinariamente aeronaves en el espacio aéreo mexicano en cooperación con el gobierno mexicano.

La CIA no reconoce públicamente la existencia de su programa de drones, aunque a veces se pueden escuchar los drones Reaper desde el suelo, señalaron algunas fuentes.

Cambios en los activos antiterroristas

Los vuelos con aviones no tripulados de la CIA, combinados con las designaciones esperadas de los cárteles, subrayan cómo la administración Trump está trabajando para trasladar una amplia gama de autoridades y recursos antiterroristas al trabajo anticartel a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y dentro del propio México.

La planificación de ese cambio comenzó incluso antes de que Trump asumiera el cargo. Un documento de 30 páginas titulado “Plan de Acción de la Agencia 2025”, al que tuvo acceso CNN, describía las primeras prioridades de la administración Trump para la comunidad de inteligencia a fin de “reprogramar los recursos [antiterroristas]”.

“Tratar la lucha contra los cárteles de drogas como una forma de lucha contra el terrorismo y utilizar esas autoridades y recursos únicos de manera apropiada, incluso trasladando recursos desde otras regiones si es necesario”, reza el escrito.

El mandatario ya ha reflexionado públicamente sobre el uso de la fuerza militar contra los cárteles, incluso durante su primer mandato como presidente.

En 2019, expresó que Estados Unidos estaba listo para “declarar la guerra” contra los grupos, y tuiteó que “los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a otro ejército”.

Y mientras firmaba una orden ejecutiva el 20 de enero que exigía que algunos fueran designados organizaciones terroristas extranjeras, los periodistas le preguntaron a Trump si enviaría fuerzas de operaciones especiales a México. “Podría pasar”, manifestó, añadiendo que “han sucedido cosas más extrañas”.

El asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, también ha abogado anteriormente por acciones ofensivas contra los cárteles de la droga mexicanos. Como miembro del Congreso, en 2023, fue co-presentador de una legislación que crea una autorización para el uso de la fuerza militar contra ellos.

En respuesta a la orden ejecutiva del 20 de enero, el Departamento de Estado redactó una lista de cárteles que, en su opinión, deberían ser designados como organizaciones terroristas extranjeras, según un funcionario familiarizado con el asunto. Las designaciones formales aún no se han hecho.

Los grupos islamistas extremistas constituyen la gran mayoría de las organizaciones terroristas extranjeras incluidas en la lista. Esos grupos se diferencian de los cárteles en aspectos fundamentales.

Exfuncionarios y analistas dicen que, aunque comparten algunas similitudes operativas, los cárteles son esencialmente organizaciones comerciales, no ideológicas; no están interesados ​​en gobernar poblaciones o apoderarse de territorio; y en algunos casos están profundamente entrelazados con sectores del gobierno mexicano, con el que el ejército estadounidense se asocia activamente y apoya en iniciativas antinarcóticos.