China: Avioneta impactó contra el rascacielos más alto de Pekín

(CNN) — Al parecer, una avioneta impactó contra el edificio más alto de la capital china, Pekín, este viernes por la tarde, en un incidente impactante ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.

Imágenes impactantes publicadas en redes sociales mostraron escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la sección de cola del avión y la ventana rota de un taxi en el suelo.

Un periodista de CNN presenció cómo las personas evacuadas del rascacielos se congregaban en las calles cercanas a la entrada, junto con camiones de bomberos, coches de policía y una ambulancia.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener información sobre el incidente.

Las imágenes publicadas en internet que mostraban el código de registro del avión parecían indicar que se trataba de una aeronave deportiva ligera de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general.

Los datos de vuelo no verificados publicados en línea por Flightradar24 parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave.

Desde el 1 de mayo, la capital china está prácticamente libre de drones gracias a unas nuevas y estrictas normas. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin la aprobación del gobierno dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.