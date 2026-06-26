China: Avioneta impactó contra el rascacielos más alto de Pekín

(CNN) — Al parecer, una avioneta impactó contra el edificio más alto de la capital china, Pekín, este viernes por la tarde, en un incidente impactante ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.
Imágenes impactantes publicadas en redes sociales mostraron escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la sección de cola del avión y la ventana rota de un taxi en el suelo.
Un periodista de CNN presenció cómo las personas evacuadas del rascacielos se congregaban en las calles cercanas a la entrada, junto con camiones de bomberos, coches de policía y una ambulancia.
2026年6月26日，东时双悦通航B-12PP飞机，刘俊华(会员)机长本场空域单飞，17:30石佛寺机场起飞，17:40准备返场着陆，在加入18号跑道西航线时，飞机没有正常加入起落，偏出本场空域一直保持270度航向飞行，本场ADS-B监控到飞机在东五环附近，后续无信号。后续联系进近和空军均联系不上该机。#beijing pic.twitter.com/oRGuZS2fGY
— 琴 (@KitaTsumugiii) June 26, 2026
CNN se ha puesto en contacto con las autoridades para obtener información sobre el incidente.
Las imágenes publicadas en internet que mostraban el código de registro del avión parecían indicar que se trataba de una aeronave deportiva ligera de fabricación nacional, un Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general.
Los datos de vuelo no verificados publicados en línea por Flightradar24 parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave.
Desde el 1 de mayo, la capital china está prácticamente libre de drones gracias a unas nuevas y estrictas normas. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin la aprobación del gobierno dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.
突发，6月26日傍晚，北京中信大厦（中国尊）被一架小型飞机撞击，原因不明。 pic.twitter.com/Y2DyUHNxnl
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) June 26, 2026
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