El Estado de Chile fue electo este martes como la primera mayoría regional para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Para los Estados de América Latina y el Caribe habían dos cupos disponibles y tres candidatos, cuyo resultado de la votación fue: Chile con 144 votos, seguido de Costa Rica con 134 y Venezuela con 88.

El país presidido por Nicolás Maduro optaba por la reelección en el consejo, sin embargo, diversos grupos de defensa de los derechos humanos solicitaron previo a la votación, no brindarle respaldo debido a su historial de represión político y social.

The United Nations🇺🇳 General Assembly has elected #Chile🇨🇱 as a member of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk pic.twitter.com/ZLnZ4x4yho

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022