Chile ante el Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela: “El respeto del derecho internacional no admite excepciones”

La representante permanente ante Naciones Unidas, Paula Narváez, subrayó que “Chile no reconoce el régimen de Maduro”. Sin embargo, enfatizó que “el respeto del derecho internacional no admite excepciones, incluso cuando se trata de la ilegitimidad de un presidente”.

(EFE).– Chile afirmó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU que “el respeto del derecho internacional no admite excepciones incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente”.

“Chile no reconoce el régimen de Maduro pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, que consideren las legítimas aspiraciones”, indicó la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez.

Según la diplomática, “el futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos”.

Narváez recordó que Chile también “perdió democracia” y sufrió “intervención extranjera”, en referencia a la ayuda que recibió de Estados Unidos el general Augusto Pinochet para derrocar al presidente socialista Salvador Allende en el golpe de Estado de 1973.

“Chile recuperó la democracia con diálogo y apoyo internacional”, agregó.

La representante de Chile alertó además de que un conflicto armado en Venezuela “tendría consecuencias devastadores en la región” y “agravaría aún más las dinámicas de desplazamiento, seguridad y vulnerabilidad”.

“América Latina deben seguir siendo una zona de paz”, añadió.

Esta mañana, en el Consejo de Seguridad, Chile expresó su profunda preocupación y condena frente a acciones militares unilaterales contra Venezuela, reiterando que no existe una solución militar y que solo procesos pacíficos, inclusivos y en respeto del derecho internacional…

México

Por su parte, México planteó que la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela pone en “grave riesgo” la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y llamó al órgano a actuar con decisión frente a la violación del derecho internacional.

Durante una reunión de emergencia del Consejo, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, afirmó que “el Gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la carta de las Naciones Unidas”.

El embajador mexicano recordó que, pese a las diferencias políticas, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz, y advirtió que “la violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos”.

El diplomático sostuvo que estas acciones “no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la carta y al multilateralismo”, y alertó sobre las consecuencias regionales del uso de la fuerza.

“La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región amenaza la estabilidad regional”, subrayó.

Asimismo, advirtió que los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones.

Vasconcelos reiteró que México, en apego a sus principios constitucionales de política exterior y a su vocación pacifista, considera que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”.

En ese sentido, retomó el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que la ONU intensifique sus gestiones y reafirmó que el país está dispuesto a “apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región”.

Finalmente, lamentó que el Consejo de Seguridad haya abordado la crisis hasta ahora y señaló que se trata de “una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

Argentina

El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó el apoyo del Gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y subrayó que “el régimen ilegítimo” comandado por él ha constituido una amenaza directa tanto para su país como para toda la región.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, expresó Tropepi, replicando las declaraciones emitidas por Milei tras el ataque estadounidense del pasado sábado.

Tropepi mencionó además que Argentina “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional”.

Además, señaló que espera que la detención de Maduro permita “poner fina a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país”.

“El régimen de Nicolás Maduro no solo ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”, añadió el representante argentino.

Por otra parte, consideró se encuentra ahora ante un nuevo escenario que plantea un doble desafío: “Acompañar una transición democrática genuina y venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región”.

Ante estos desafíos, dijo que Argentina “está lista y dispuesta a colaborar” y reafirmó el firme compromiso del Gobierno de Milei con “el peno retorno de la institucionalidad y el estado de derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad”, así como su determinación de “continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento”.

“El proceso que hoy ser inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha, para que Venezuela pueda dejar atrás más de dos décadas de crisis política, humanitaria y social”, agregó.

Por último, solicitó que “las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela” contribuyan a la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde diciembre de 2024 tras ingresar por tierra desde Colombia.