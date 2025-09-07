Celebridades en la final del US Open: Donald Trump y Lindsay Lohan marcaron presencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la final del US Open junto a diversas estrellas del cine y la moda, entre ellas destacaron Lindsay Lohan y Anna Wintour.
(CNN/EFE) — Estrellas de todos los niveles se reúnen en el Arthur Ashe Stadium para el fin de semana más importante del tenis estadounidense.
El mundo de la música está bien representado, con artistas como Bruce Springsteen, Sting y Pink en la ciudad.
De Hollywood tenemos a Danny DeVito, Ben Stiller y Elle Fanning, mientras que John Kerry, Mike Bloomberg y, por supuesto, el presidente Donald Trump son los nombres clave del mundo de la política.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (C), asiste a la final masculina individual del Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el 7 de septiembre de 2025. Crédito: EFE.
La actriz estadounidense Lindsay Lohan (izquierda) y su marido, Bader Shammas, asisten a la final masculina individual del Abierto de Estados Unidos de tenis en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos, el 7 de septiembre de 2025. (Tenis, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
La actriz Elle Fanning en conversación en el estadio Arthur Ashe. Crédito: CNN
El presidente Donald Trump habla con Steve Witkoff antes del inicio de la final.
Anna Wintour habla con Bruce Springsteen. Crédito: Charly Triballeau/AFP/Getty Images.
Trump toma asiento entre abucheos, quejas, vítores y cámaras
Otro estruendo de abucheos, silbidos y algunos vítores mientras Trump emerge de su suite para tomar asiento para esta final.
La respuesta fue más moderada que su aparición inicial, y miles de personas giraron sus cámaras y teléfonos hacia él mientras saludaba y aplaudía a la multitud.
Se le muestra en las pantallas gigantes mientras se canta el himno nacional estadounidense, y hay otra ronda de abucheos y algunos vítores. Anteriormente , se informó que la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) pidió a sus socios de transmisión que no mostraran ningún abucheo a Trump, siguiendo su política habitual de no mostrar protestas.
Sin embargo, esos abucheos se pudieron escuchar en la transmisión, según mis colegas que miraban por televisión.
Carlos Alcaraz. Crédito:Frank Franklin II/AP
Jannik Sinner. Crédito: Sarah Stier/Getty Images