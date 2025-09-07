Celebridades en la final del US Open: Donald Trump y Lindsay Lohan marcaron presencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a la final del US Open junto a diversas estrellas del cine y la moda, entre ellas destacaron Lindsay Lohan y Anna Wintour.

(CNN/EFE) — Estrellas de todos los niveles se reúnen en el Arthur Ashe Stadium para el fin de semana más importante del tenis estadounidense.

El mundo de la música está bien representado, con artistas como Bruce Springsteen, Sting y Pink en la ciudad.

De Hollywood tenemos a Danny DeVito, Ben Stiller y Elle Fanning, mientras que John Kerry, Mike Bloomberg y, por supuesto, el presidente Donald Trump son los nombres clave del mundo de la política.

Trump toma asiento entre abucheos, quejas, vítores y cámaras

Otro estruendo de abucheos, silbidos y algunos vítores mientras Trump emerge de su suite para tomar asiento para esta final.

La respuesta fue más moderada que su aparición inicial, y miles de personas giraron sus cámaras y teléfonos hacia él mientras saludaba y aplaudía a la multitud.

Se le muestra en las pantallas gigantes mientras se canta el himno nacional estadounidense, y hay otra ronda de abucheos y algunos vítores. Anteriormente , se informó que la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) pidió a sus socios de transmisión que no mostraran ningún abucheo a Trump, siguiendo su política habitual de no mostrar protestas.

Sin embargo, esos abucheos se pudieron escuchar en la transmisión, según mis colegas que miraban por televisión.